È sempre Cartabianca, anticipazioni e ospiti 18 novembre: Tajani, Landini e il focus sulla crisi abitativa

Le anticipazioni di È sempre Cartabianca del 18 novembre: ospiti Antonio Tajani e Maurizio Landini. Al centro politica estera, manovra economica e emergenza casa.

Nuovo appuntamento con È sempre Cartabianca, il talk show condotto da Bianca Berlinguer che torna in prima serata su Retequattro il 18 novembre. La puntata affronterà alcuni dei temi più caldi dell'attualità politica ed economica, tra equilibri di governo, tensioni internazionali e difficoltà che milioni di famiglie continuano ad affrontare ogni giorno.

Particolare attenzione sarà dedicata alla manovra economica e alle conseguenze che le nuove misure potrebbero avere sui cittadini. Non mancherà inoltre un approfondimento sull'emergenza abitativa, una questione che continua a pesare su giovani, lavoratori e famiglie alle prese con affitti sempre più elevati e mutui difficili da sostenere. Quali saranno gli argomenti al centro del confronto? E quali ospiti animeranno il dibattito in studio?

È sempre Cartabianca, anticipazioni del 18 novembre: Antonio Tajani ospite di Bianca Berlinguer

Tra gli ospiti principali della serata ci sarà Antonio Tajani, vicepresidente del Consiglio e ministro degli Esteri.

L'intervista offrirà l'occasione per fare il punto sul ruolo dell'Italia nello scenario internazionale, in una fase caratterizzata da tensioni geopolitiche e sfide diplomatiche particolarmente delicate. Nel corso del confronto si parlerà anche delle dinamiche interne alla maggioranza e delle principali questioni che stanno segnando l'agenda politica del governo.

L'intervento di Tajani rappresenta uno dei momenti più attesi della puntata, soprattutto alla luce dei temi internazionali che continuano a occupare il centro del dibattito pubblico.

Maurizio Landini a È sempre Cartabianca: focus su manovra e sciopero generale

Ampio spazio sarà dedicato anche alle questioni economiche e sociali.

Bianca Berlinguer accoglierà infatti Maurizio Landini, segretario generale della CGIL, per discutere della manovra economica e delle difficoltà che molte famiglie italiane stanno affrontando tra aumento del costo della vita e riduzione del potere d'acquisto.

Al centro del confronto ci saranno anche le motivazioni che hanno portato alla proclamazione dello sciopero generale previsto per il 20 novembre. Un tema destinato ad animare il dibattito politico e sindacale nelle prossime settimane.

L'analisi riguarderà inoltre le misure economiche contenute nella manovra e il loro impatto sui lavoratori e sui pensionati.

Emergenza casa e confronto in studio

La puntata si occuperà infine dell'emergenza abitativa, un problema che continua a coinvolgere un numero crescente di cittadini.

Riflettori puntati sugli affitti sempre più elevati nelle grandi città e sulle difficoltà incontrate da chi vorrebbe acquistare un'abitazione attraverso un mutuo. Un fenomeno che sta incidendo in particolare sui giovani e sulle famiglie con redditi medio-bassi.

Ad arricchire il dibattito saranno anche altri ospiti della serata, tra cui Gad Lerner e Claudio Borghi, chiamati a confrontarsi sui principali temi affrontati nel corso della trasmissione.

L'appuntamento con È sempre Cartabianca è per mercoledì 18 novembre in prima serata su Retequattro.