Helena Prestes e Javier Martinez, tenero messaggio per loro: ecco da chi

Helena Prestes e Javier Martinez sono apparsi sempre più complici in alcuni contenuti pubblicati sui social.

Helena Prestes e Javier Martinez si sono conosciuti e innamorati nel 2024 partecipando al Grande fratello, che a quel tempo era ancora presentato da Alfonso Signorini: Dopo l'esperienza in televisione, i due sono andati a convivere a Lecco dopo una piccola fermata a Terni dove lui ha giocato per la squadra locale di pallavolo. In queste ore, gli Helevier - come si fanno chiamare in rete hanno partecipato ad alcuni eventi a Milano. Durante questi momenti, Helena Prestes ha pubblicato una storia nel suo profilo Instagram all'interno di un bar mentre fa colazione. Nel filmato si vede la donna ridere mentre viene ripreda da Javier Martinez che le chiede divertito: "vai vai, perchè fai quella faccia? perché devi fare quella faccia". I due si sono mostrati complici e innamorati, segnale che la loro storia procede col vento in poppa.

Nuovo video di Helena Prestes e Javier Martinez: il commento del padre di lui

Il nuovo video degli Helevier è stato commentato da una persona molto vicina a loro. Si tratta del padre di Javier Martinez che ha postato un tenero commento sui social. Mariano ha scritto: "No, noo, Javi lasciala bere il té, cosa più bella non c'è." L'uomo è molto affezionato a sua nuora. Spesso il signor Martinez si rende protagonista di dolci dediche nei confronti di Helena Prestes ed in favore della sua storia d'amore col figlio.