L'iniziativa Da San Nicandro ai luoghi della Shoah, cinque giovani in viaggio nella storia

Visiteranno Cracovia, la fabbrica di Oskar Schindler, il complesso di Auschwitz-Birkenau

Da San Nicandro ai luoghi della Shoah, cinque giovani in viaggio nella storia

Visiteranno Cracovia, la fabbrica di Oskar Schindler, il complesso di Auschwitz-Birkenau

Il Comune sosterrà i costi di viaggio, trasferimenti, vitto e alloggio per tutto l’itinerario di 8 giorni

Pubblicato l’avviso di selezione, domande di partecipazione da inviare entro il 6 dicembre 2026

Iniziativa di SPI CGIL Foggia, Comune di San Nicandro G., Anpi Foggia e TdF Mediterranea

SAN NICANDRO GARGANICO – Cinque ragazze e ragazzi di San Nicandro Garganico, all’inizio del prossimo anno, compiranno un viaggio molto importante. Un itinerario dentro la storia e la memoria del ‘900, per comprendere appieno cosa fu l’orrore del nazifascismo, in un percorso educativo dedicato alla Shoah. Il programma prevede la visita a Cracovia, al ghetto e al quartiere di Podgórze, al Museo della Fabbrica di Oskar Schindler, al campo di Płaszów e al complesso di Auschwitz-Birkenau. L’iniziativa è promossa dallo SPI Cgil Foggia, con il sostegno finanziario del Comune di San Nicandro Garganico e la collaborazione di ANPI Foggia e dell’associazione culturale Tdf Mediterranea, che in Puglia realizza il progetto “Treno della Memoria”.

LA SELEZIONE. I cinque giovani che parteciperanno al “Treno della Memoria” saranno selezionati attraverso un avviso pubblico. Le ragazze e i ragazzi che vorranno partecipare devono essere residenti a San Nicandro Garganico e avere un’età compresa tra 16 e 23 anni. Il viaggio avrà una durata di otto giorni consecutivi e si svolgerà in un periodo compreso tra il 14 gennaio e il 6 febbraio 2027. La partecipazione sarà completamente gratuita per i cinque giovani selezionati. Il Comune di San Nicandro Garganico coprirà i costi del viaggio, del pernottamento in ostello e metterà a disposizione un pocket money per i pasti. Sono inoltre inclusi il percorso formativo, le visite previste, i trasferimenti e l’accompagnamento degli educatori. Per partecipare alla selezione è necessario presentare, oltre alla domanda, un elaborato motivazionale originale, scritto oppure artistico, attraverso il quale raccontare le ragioni della propria candidatura e lo spirito con cui si intende vivere l’esperienza. La commissione valuterà soprattutto l’autenticità, la consapevolezza e la profondità delle motivazioni. Le candidature dovranno essere presentate entro il 6 dicembre 2026. Gli elaborati scritti potranno essere inviati all’indirizzo e-mail [email protected], indicando nell’oggetto “Treno della Memoria 2027 -San Nicandro Garganico -candidatura”. Gli elaborati artistici potranno essere depositati presso la sede SPI di San Nicandro Garganico.

NON UN SEMPLICE VIAGGIO. Non si tratta di una semplice esperienza di viaggio, ma di un percorso articolato in momenti di formazione prima della partenza, visita ai luoghi simbolo della storia e, al ritorno, attività di restituzione alla comunità, affinché i giovani possano diventare testimoni di quanto appreso e vissuto. «Investire sui giovani e sulla memoria significa investire sul futuro della nostra comunità – dichiara l’assessore Arcangelo Tardio –. Il Treno della Memoria è un’occasione preziosa per offrire alle ragazze e ai ragazzi strumenti di conoscenza, consapevolezza e crescita. Visitare quei luoghi, confrontarsi con la storia e comprendere fino in fondo le conseguenze dell’odio, della discriminazione e dell’indifferenza aiuta a formare cittadini più responsabili, capaci di difendere i valori della libertà, della dignità e del rispetto. Il sostegno del Comune a questo progetto è una scelta concreta a favore delle nuove generazioni e della cultura della memoria».

L’IMPEGNO SPI CGIL. Il progetto si inserisce nel solco dell’impegno dello SPI CGIL per la trasmissione della memoria storica e il dialogo tra generazioni, nella convinzione che conoscere il passato sia fondamentale per riconoscere e contrastare nel presente ogni forma di razzismo, intolleranza, discriminazione e violazione dei diritti umani.

«La memoria non può essere relegata nei libri o affidata esclusivamente alle ricorrenze – sottolinea Carlo D’Andrea, segretario provinciale dello SPI CGIL Foggia –. Deve diventare esperienza, conoscenza e responsabilità collettiva. Accompagnare i giovani nei luoghi in cui la storia ha mostrato il volto più drammatico dell’umanità significa aiutarli a comprendere quanto siano preziosi la democrazia, la pace e i diritti. Il Treno della Memoria è un percorso che lascia un segno e che, soprattutto, chiede a chi lo vive di farsi portatore di ciò che ha imparato, condividendolo con la propria comunità. Per questo siamo particolarmente felici di coinvolgere San Nicandro Garganico e i suoi giovani in questa esperienza».