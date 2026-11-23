Croce Rossa Manfredonia: a Natale scegli un gesto che unisce dolcezza e solidarietà!
Croce Rossa Manfredonia: a Natale scegli un gesto che unisce dolcezza e solidarietà!
A Natale scegli un gesto che unisce dolcezza e solidarietà!
L'Unità Territoriale di San Giovanni Rotondo del Comitato di Manfredonia della Croce Rossa Italiana ti invita a rendere ancora più speciale il Natale con una scelta solidale.
Scegli tra il panettone CRI, la stella di Natale od i lavoretti natalizi: un'occasione per fare un regalo, condividere la gioia delle feste e contribuire concretamente ai progetti solidali della Croce Rossa Italiana.
Il panettone è stato donato da Lidl Italia: acquistandolo contribuirai a sostenere i progetti solidali della Croce Rossa Italiana.
PRENOTAZIONI ESCLUSIVAMENTE VIA WHATSAPP:
• Vincenzo: 320 010 9546
• Maria Pia: 331 274 4060
• Stefania: 338 171 8782
Scegli la solidarietà. A Natale, ogni gesto può fare la differenza!
Unità Territoriale di San Giovanni Rotondo del Comitato di Manfredonia della Croce Rossa Italiana