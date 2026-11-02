Pasquale La Rocca sul rapporto con Barbara d’Urso: “Ci siamo allontanati, a lei piace la telenovela”

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C’è ancora un’evidente tensione tra Pasquale La Rocca e Barbara d’Urso a Ballando con le Stelle, lui ha più volte detto di esserci rimasto male per l’atteggiamento della giurata nei suoi confronti e in quelli di Ornella Muti.

Proprio per via del bellissimo rapporto che avevano nella precedente edizione del programma si aspettava più ironia da parte sua. Pensa che sia normale provare un po’ di gelosia, ma non si aspettava questo tipo di atteggiamento. Ieri a Domenica In il ballerino, parlando di Barbara d’Urso, ha detto che col tempo i rapporti possono cambiare. Lo scorso anno loro hanno vissuto gioie, cose intense e litigi che continua a custodire nel cuore, però dopo Ballando con le Stelle il rapporto si è raffreddato, soprattutto per via dei vari impegni professionali.

Pasquale La Rocca e Barbara d’Urso distanti dopo Ballando con le Stelle: cosa ha detto il ballerino sul loro attuale rapporto

Il ballerino ha fatto sapere che lavorava molto dopo la scorsa edizione del programma di Milly Carlucci, anche in Inghilterra, questo li ha portati inevitabilmente ad allontanarsi. In estate non si sono mai incontrati, si sono rivisti durante la prima puntata di Ballando con le Stelle e gli è dispiaciuto vedere questo atteggiamento poco accogliente nei suoi confronti e in quelli di Ornella Muti.

Pasquale La Rocca ha fatto notare che Barbara d’Urso a Ballando con le Stelle giudica la parte tecnica nonostante non sia di sua competenza ma di Carolyn Smith. Lui continua a volerle bene ma non crede che sia mai stata sincera nel programma, a detta sua non dice quello che pensa davvero. Sulla giurata ha poi detto: “Dice che prova indifferenza e che non si espone per non stare in mezzo alla telenovela, ma a lei piace stare in mezzo a questa telenovela, altroché”.