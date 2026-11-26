Manfredonia Alla scoperta dei proverbi di Manfredonia

Un viaggio tra parole, memoria e identità, per conoscere più da vicino le radici della nostra comunità.

ALLA SCOPERTA DEI PROVERBI DI MANFREDONIA, DELLE LEGGENDE E DELLA NOSTRA STORIA!

Ieri le classi 3ª C e 3ª D dell’Istituto Comprensivo “San Giovanni Bosco – Giordani” hanno scelto di vivere insieme a noi il nostro Tour dei Proverbi.

Guidati dal prof. Vittorio Tricarico e accompagnati dalle insegnanti Antonella Catalano, Mattia Salvemini, Grazia Notarangelo, Giusy Santoro, Anna Rita Prencipe, Antonella Troiano e Chiara Tomaiuolo, gli alunni hanno attraversato i vicoli del centro storico, riscoprendo modi di dire della tradizione dialettale, leggende popolari e racconti della storia locale.

Un viaggio tra parole, memoria e identità, per conoscere più da vicino le radici della nostra comunità.

Crediamo fermamente che le tradizioni e il dialetto siano un patrimonio prezioso, da custodire e tramandare alle nuove generazioni. Perché conoscere le proprie radici significa imparare a dare valore alla propria storia.

Grazie alla scuola, ai docenti e a tutti gli alunni per aver condiviso con noi questa bella esperienza!

Per informazioni e prenotazioni sulle nostre uscite didattiche:

[email protected]

Pro Loco Manfredonia – La storia si racconta, il territorio si vive.

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