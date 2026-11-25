Affari tuoi, Stefano De Martino in onda a Natale 2026? La scelta della Rai

E' stata svelata la programmazione di Affari Tuoi per quanto riguarda il periodo natalizio.

Affari tuoi è tra i programmi più seguiti dei teleschermi italiani. In onda ogni giorno su Rai 1, il gioco dei pacchi presentato da Stefano De Martino con la partecipazione straordinaria di Herbert Ballerina e Martina è visto da quasi 4 milioni di telespettatori per uno share superiore al 24%. Un grande successo che i piani alti di Viale Mazzini ha deciso di confermare anche nel periodo natalizio. Secondo la guida tv, Affari Tuoi sarà trasmesso anche il 25 e 26 dicembre in occasione di Natale e Santo Stefano. Il programma si scontrerà con La ruota della fortuna, che anche esso non si fermerà a dicembre.

Affari tuoi con Stefano De Martino in onda anche il 25 e 26 dicembre

Stefano De Martino non si ferma nemmeno a Natale 2026. Affari Tuoi andrà in onda anche per il 25 e 26 dicembre quando gli italiani saranno impegnati a festeggiare Natale e Santo Stefano. Ma prima il gioco dei pacchi sbarcherà in prima serata mercoledì 16 novembre con una puntata speciale su Rai 1. Per il conduttore napoletano è un periodo di grandi successi in vista del suo sbarco a Sanremo nel 2027.