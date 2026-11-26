Arriva il freddo Weekend più freddo? Le previsioni

Arriva il freddo nel fine settimana

Dopo le piogge, più freddo. Già entro il weekend. Tra Venerdì 27 e Sabato 28 Novembre la traslazione del vortice depressionario verso il basso Adriatico e i Balcani attiverà un deciso afflusso di correnti fredde nord-orientali, determinando un generale calo delle temperature, nonché una spiccata instabilità su Nord-Est, medio-basso Adriatico e Sud, con nevicate fino a quote relativamente basse sull'Appennino centrale.

Lo scrive IlMeteo.it

Sotto il profilo anemometrico soffieranno venti di burrasca o burrasca forte di Bora e Grecale con raffiche di 60-80 km/h lungo tutto il versante adriatico, al Sud e sui crinali appenninici, provocando mareggiate sui litorali esposti con mare agitato o molto agitato e altezza d'onda significativa fino a 3-4 metri al largo, pari allo stato 5-6 della Scala Douglas, condizioni che inizieranno ad attenuarsi solamente nella seconda parte di Sabato 28 Novembre.

Per questo motivo il quadro termico registrerà un generale calo anche di 3-5°C, finendo localmente sotto le medie del periodo, con minime notturne prossime a 1-4°C sulle pianure del Nord, 2-6°C nelle zone interne del Centro, 4-8°C nell'entroterra del Sud e 8-13°C lungo le coste.

Per quanto riguarda le massime, saranno comprese tra 6 e 9°C sul medio-basso Adriatico e nelle aree interne appenniniche, tra 8 e 11°C al Nord e tra 11 e 15°C sulle coste tirreniche e sulle Isole Maggiori, con sensazione di freddo ulteriormente accentuata dall'effetto wind-chill, ovvero la maggiore dispersione di calore corporeo dovuta all'azione del vento freddo sulla pelle.



