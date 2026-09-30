Verissimo, anticipazioni e ospiti del 3 e 4 ottobre 2026: storie e spoiler del weekend con Silvia Toffanin

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Il weekend di Verissimo torna con due nuove puntate, sabato 3 ottobre e domenica 4 ottobre 2026, pronte a portare nel salotto di Silvia Toffanin nuove storie, confessioni e ospiti dal mondo della televisione, dei social e dello spettacolo. La conduttrice accoglierà volti molto attesi, mentre la lista degli ospiti della domenica resta in aggiornamento, segno che la redazione sta lavorando a nuove sorprese dell’ultimo minuto. A questo punto è inevitabile chiedersi: chi vedremo in studio sabato? cosa sappiamo della puntata di domenica? e quali anticipazioni arrivano dal talk show di Canale 5?

Gli ospiti di Verissimo del 3 ottobre 2026: arriva Soraya Sabetta da Temptation Island

La puntata di sabato 3 ottobre, in onda dalle 16:30 su Canale 5, accoglie Soraya Sabetta, ex concorrente di Temptation Island 2026. Soraya torna davanti alle telecamere dopo il percorso nel reality di Filippo Bisciglia, dove la sua storia sentimentale ha generato discussioni, curiosità e un forte seguito sui social. Nel salotto di Toffanin, Soraya ripercorrerà le tappe più delicate della sua esperienza, tra scelte difficili, momenti di crisi e nuove consapevolezze.

La puntata del sabato mantiene il taglio classico di Verissimo: un mix di emozioni, racconto personale e spazio dedicato ai protagonisti della stagione televisiva.

Verissimo del 4 ottobre 2026: ospiti in aggiornamento, attesa per le nuove conferme

La puntata di domenica 4 ottobre, sempre dalle 16:30, è attualmente in aggiornamento. La redazione sta definendo gli ospiti che si racconteranno nel salotto di Silvia Toffanin, e nelle prossime ore arriveranno le conferme ufficiali. Come spesso accade nelle puntate domenicali, la scaletta potrebbe includere volti della fiction, protagonisti dei reality, sportivi o personaggi che hanno segnato la settimana con notizie e momenti virali.

La domenica di Verissimo è diventata un appuntamento centrale per il pubblico di Canale 5, che attende ogni settimana nuove storie e interviste esclusive. L’attesa per gli ospiti conferma il clima di curiosità che accompagna il talk show.

Dove seguire Verissimo e cosa aspettarsi dal weekend con Silvia Toffanin

Le puntate del 3 e 4 ottobre saranno trasmesse su Canale 5 a partire dalle 16:30, e disponibili anche in streaming su Mediaset Infinity, dove è possibile rivedere le interviste e recuperare i momenti più commentati.

Il weekend di Verissimo promette un mix di emozioni, confessioni e storie personali, con Silvia Toffanin pronta ad accogliere i suoi ospiti con il tono empatico e diretto che il pubblico ama. Con gli ospiti della domenica ancora in aggiornamento, il talk show si prepara a un fine settimana ricco di novità e sorprese.