Panchina rossa Una panchina rossa nel carcere di Foggia. A inaugurarla, le voci di chi vive “dentro”

Mercoledì 25 novembre, alle ore 10.30, la presentazione. In programma, letture degli studenti ristretti, un momento dedicato alle emozioni delle donne detenute e una breve performance estemporanea che coinvolgerà gli ospiti presenti.

Mercoledì 25 novembre 2026, alle ore 10.30, nella Casa Circondariale di Foggia sarà inaugurata una panchina rossa, in occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne. L’iniziativa è promossa dall’istituto penitenziario, in collaborazione con il CSV Foggia e con il sostegno della Fondazione dei Monti Uniti di Foggia.

Alla cerimonia parteciperanno i docenti e gli studenti ristretti del CPIA 1 Foggia “David Maria Sassoli” e dell’I.T.E.T. “Notarangelo-Rosati Giannone-Masi” di Foggia, l’associazione Impegno Donna ETS, i volontari e le volontarie.

Durante la cerimonia, sarà dato spazio anche alle parole e alle emozioni delle donne detenute. Una breve performance estemporanea coinvolgerà, infine, gli ospiti, i docenti, i volontari e le volontarie, le giornaliste e i giornalisti presenti.

“La panchina - sottolinea Michele De Nichilo, direttore della Casa Circondariale di Foggia – sarà collocata in un luogo della vita quotidiana dell’istituto. Ricorderà le donne uccise e la responsabilità che abbiamo nel prevenire la violenza. Il lavoro educativo in carcere offre l’occasione di interrogarsi sulle proprie azioni e di riconoscere i comportamenti di controllo e sopraffazione che tolgono libertà all’altra persona”.

La riflessione sulla violenza nelle relazioni è entrata, nei giorni scorsi, nelle classi scolastiche dell’istituto. All’inaugurazione, gli studenti ristretti leggeranno i testi nati dal confronto con le docenti.

“Il lavoro in aula – osservano in un pensiero condiviso le funzionarie dell’Area Trattamentale, coordinate da Paola Errico - permette di interrogare parole e abitudini che spesso passano inosservate. Che cosa succede quando la gelosia viene scambiata per sentimento? Che cosa è davvero l’amore? I pensieri che gli studenti leggeranno nascono anche da queste domande. Nella stessa cerimonia daremo spazio alle emozioni delle donne detenute che, attraverso delle riflessioni profonde, racconteranno la propria visione”.

Inaugurare una panchina rossa in carcere significa parlare della libertà delle donne in un luogo in cui il valore delle scelte quotidiane si avverte con particolare evidenza.

“Un simbolo importante – sottolinea Annalisa Graziano, responsabile della comunicazione del CSV Foggia e volontaria penitenziaria – che rappresenta i posti vuoti lasciati dalle donne uccise. Scegliere di collocarla in carcere significa fare della loro memoria una domanda quotidiana che riguarda tutta la comunità, dalle persone detenute agli operatori, dai professionisti ai volontari. Nei colloqui, in aula e nelle attività condivise, gli operatori possono contribuire al lavoro di prevenzione e aiutare ciascuno a riconoscere la responsabilità delle proprie azioni”.