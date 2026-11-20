A Manfredonia Una maratona per Santa Chiara

Una maratona per Santa Chiara: due giornate dedicate alla cultura e alla memoria

Una maratona per Santa Chiara: due giornate dedicate alla cultura e alla memoria

Il 26 e 27 novembre, la Chiesa di Santa Chiara di Manfredonia sarà protagonista di due giornate dedicate alla riscoperta e alla valorizzazione di uno dei luoghi più significativi del patrimonio storico, artistico e spirituale della città.

“Una maratona per Santa Chiara” nasce nell'ambito della campagna a sostegno della candidatura della Chiesa a I Luoghi del Cuore del FAI, coinvolgendo la comunità attraverso un programma che intreccia letteratura, musica, storia e formazione.

Ad accompagnarci alla scoperta del patrimonio della Chiesa saranno gli studenti del Liceo Galilei Moro, protagonisti delle visite guidate in entrambe le giornate.

Il programma prevede, giovedì 26 novembre, una lectio magistralis su Francesco, Chiara e Dante a cura del professor Trifone Gargano, accompagnata dalle esecuzioni musicali di Valentina Augelli e Gianni Cuciniello.

Venerdì 27 novembre, spazio alla letteratura con le autrici Michela Lombardi e Raffaella La Torre, per poi concludere con il concerto della pianista Giulia Falzarano, sulle musiche di Beethoven, Chopin, Scriabin e Debussy.

Due giornate per conoscere più da vicino un patrimonio che appartiene a tutti e un'occasione per contribuire concretamente alla sua valorizzazione.

Sostieni anche tu la candidatura della Chiesa di Santa Chiara a I Luoghi del Cuore del FAI.

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