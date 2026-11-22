Un videogioco riporta le Teste Matte di Manfredonia in Curva
L'incredibile lavoro di Giuseppe Bottalico: un videogioco per 'giocare' al Miramare, calciare rigori sotto la Curva Sud e tifare nelle Teste Matte
Il lavoro fatto da Giuseppe Bottalico è incredibile: puoi giocare al Miramare, calciare rigore sotto la Sud e tifare tra le Teste Matte.
In questo videogioco proposto stamane dalla pagina Teste Matte Manfredonia, archivio dal 1991 al 2006, c'è tutta la storia del Manfredonia Calcio e del glorioso Miramare, tanto bistrattato ultimamente da molti 'non addetti ai lavori'.
Il link del videogioco è questo --> OVUNQUE GAMES
Attenzione ad una chicca!
All’interno dell’immagine animata all'interno della sezione 'Curva' potrete cliccare sullo scatolone per aprire un raccoglitore speciale che custodisce materiale recuperato online e da vecchi VHS che riporta alla mente pagine indelebili della storia biancoceleste.
Soprattutto per i più nostalgici questa è una applicazione che ti riporta indietro negli anni '90, quando si giocava nella Sala Giochi inserendo il gettone, con un omaggio ai colori biancocelesti.
Complimenti Giuseppe Bottalico!