Un Posto al Sole, spoiler 16 ottobre 2026: una telefonata turba Manuela, Alberto fa una richiesta a Clara

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Sono in molti a chiedersi cosa succederà stasera, venerdì 16 ottobre 2026, nell’ultimo appuntamento settimanale di Un posto al sole. I tantissimi fan della fiction partenopea quotidianamente attendono di vedere le vicende dei protagonisti, in onda da lunedì a venerdì alle 20.50 su Rai 3.

Gli spoiler fanno sapere che Ferri e Greta sono apparsi molto complici durante il pomeriggio trascorso a Salerno e nessuno dei due si è accorto che qualcuno li sta pedinando e ha scattato loro una foto proprio mentre erano molto vicini.

Spoiler Un posto al sole 16 ottobre 2026: Nunzio e Rossella torneranno nel seminterrato, Giulia cerca una soluzione

Parlando con Serena degli ultimi sviluppo a Caffè Vulcano Manuela non ha potuto fare a meno di dare ragione a Micaela su Lorenza. La Cirillo noterà che, con la scusa dei video promozionali, la cameriera si sta prendendo sempre più spazio nel locale.

Il clima non è sereno nemmeno in radio da quando è arrivato Walter Scala, soprattutto da quando ha preso il posto di Michele. Manuela sarà indecisa sul suo futuro a Radio Golfo 99, intanto riceverà una telefonata che le provocherà un forte turbamento cambiando inevitabilmente la sua giornata. Le anticipazioni di Un posto al sole fanno poi sapere che Alberto farà una richiesta a Clara che coinvolgerà Federico. Nel frattempo Giulia sarà dispiaciuta per il fatto che presto Nunzio e Rossella torneranno nel seminterrato e penserà a una soluzione che potrebbe rendere tutti contenti.