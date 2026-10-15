Un Posto al Sole, spoiler 15 ottobre 2026: Sabbiese fa una richiesta a Clara, Ferri e Greta sempre più vicini

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Sono in molti a chiedersi cosa succederà stasera, giovedì 15 ottobre 2026, nel nuovo appuntamento settimanale di Un posto al sole. I tantissimi fan della fiction partenopea quotidianamente attendono di vedere le vicende dei protagonisti, in onda da lunedì a venerdì alle 20.50 su Rai 3.

Gli spoiler fanno sapere che Anna prova ancora un forte senso di colpa per aver causato l’incidente che è quasi costato la vita a Gianluca. Intanto Rosa ha accettato di lavorare, come collaboratrice domestica, a casa Sartori. La Picariello, però, si è resa conto che lavorare da Filippo e Serena è più complicato del previsto.

Spoiler Un posto al sole 15 ottobre 2026: l’assenza di Marina fa avvicinare Ferri a Greta

Sabbiese si prepara a tornare in carcere per scontare la sua pena, prima però chiederà un ultimo regalo a Clara. Nonostante ci tenga moltissimo a lavorare in radio Manuela non riuscirà a farsi andare bene il nuovo direttore, Walter Scala.

Dopo che Marina è partita per Londra Roberto ha trascorso un piacevole pomeriggio in compagnia di Greta, l’assenza della moglie lo farà avvicinare sempre di più alla sua ex. Le anticipazioni di Un posto al sole fanno poi sapere che Nunzio e Rossella a breve potranno tornare a casa loro, ma non sarà semplice per loro lasciare la terrazza.