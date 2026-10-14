Un Posto al Sole, spoiler 14 ottobre 2026: Anna turbata, Rosa accetta la proposta di Filippo e Serena ma…

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Sono in molti a chiedersi cosa succederà stasera, mercoledì 14 ottobre 2026, nel primo appuntamento settimanale di Un posto al sole. I tantissimi fan della fiction partenopea quotidianamente attendono di vedere le vicende dei protagonisti, in onda da lunedì a venerdì alle 20.50 su Rai 3.

Gli spoiler fanno sapere che Diego è rimasto sorpreso dai talenti di Lorenza. Ad oggi la sua relazione con Ida continua ad essere molto turbolenta, condizione che fa sentire Raffaele impotente. Dopo aver parlato con il figlio, infatti, sarà molto dispiaciuto per la situazione che si è creata con la compagna.

Spoiler Un posto al sole 14 ottobre 2026: Ferri trascorre un piacevole pomeriggio con Greta

Walter Scala dopo essere diventato il nuovo direttore di Radio Golfo 99 al posto di Michele inizierà a far valere il suo ruolo. Mentre Marina si troverà a Londra dai suoi figli Roberto Ferri cercherà di risolvere la situazione della figlia in merito al suo trasferimento a Salerno e si ritroverà a trascorrere con Greta un piacevole pomeriggio.

La complicità tra Ferri e Greta non passerà inosservata, intanto Anna continuerà a provare un forte senso di colpa dopo quello che è successo a Gianluca a causa sua. Le anticipazioni di Un posto al sole fanno poi sapere che Filippo e Serena proporranno a Rosa di lavorare per loro come collaboratrice domestica. La Picariello accetterà ma lavorare a casa Sartori sarà più complicato di quanto immaginava.