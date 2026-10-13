Un Posto al Sole, spoiler 13 ottobre 2026: Alberto prende una decisione, Lorenza stupisce Diego

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Sono in molti a chiedersi cosa succederà stasera, martedì 13 ottobre 2026, nel primo appuntamento settimanale di Un posto al sole. I tantissimi fan della fiction partenopea quotidianamente attendono di vedere le vicende dei protagonisti, in onda da lunedì a venerdì alle 20.50 su Rai 3.

Gli spoiler fanno sapere che Raffaele si è reso conto che Lorenza riesce a rendere Diego sereno e felice. Giordano e il figlio hanno avuto un confronto piuttosto doloroso in merito alla situazione sentimentale di Diego. Intanto, una bugia di Mariella ha causato un litigio tra lei e Guido.

Spoiler Un posto al sole 13 ottobre 2026: Luca aiuta Palladini a fare una scelta, Raffaele dispiaciuto per Diego

Alberto vivrà un momento di confusione perché non saprà se assecondare una richiesta oppure no. Grazie ad un discorso di Luca, che si rivelerà illuminante, Palladini riuscirà a prendere la giusta decisione.

I talenti di Lorenza continueranno a sorprendere positivamente Diego, anche se da un po’ sembra essersi rassegnato è evidente che non ha mai smesso di provare interesse nei confronti della cameriera del Caffè Vulcano. Le anticipazioni di Un posto al sole fanno poi sapere che le cose con Ida non sono affatto migliorate e di fronte a questa delicata situazione Raffaele apparirà molto dispiaciuto e si sentirà impotente. Le cose, però, presto potrebbero cambiare.