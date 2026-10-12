Un Posto al Sole, spoiler 12 ottobre 2026: Mariella fa infuriare Guido, Raffaele capisce che Diego…

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Sono in molti a chiedersi cosa succederà stasera, lunedì 12 ottobre 2026, nel primo appuntamento settimanale di Un posto al sole. I tantissimi fan della fiction partenopea quotidianamente attendono di vedere le vicende dei protagonisti, in onda da lunedì a venerdì alle 20.50 su Rai 3.

Gli spoiler fanno sapere che dopo che Michele ha deciso di lasciare Radio Golfo 99 Roberto Ferri ha proposto a Walter Scala di prendere lui il posto di Saviani. Renato ha rischiato di restare a Napoli ma grazie all’aiuto di Raffaele, Guido e Mariella è riuscito a partire per la Sicilia.

Spoiler Un posto al sole 12 ottobre 2026: la bugia di Mariella fa scoppiare una discussione tra lei e Guido

Un casuale incontro farà capire a Raffaele che Diego è molto felice quando è in compagnia di Lorenza e non potrà fare a meno di riflettere. Dopo aver pensato tanto Giordano affronterà un doloroso e sincero confronto con il figlia in merito al suo rapporto con Ida da tempo in crisi.

Nel momento in cui Lollo manifesterà curiosità in merito al rapporto tra Castrese e Sasà, in modo istintivo Mariella nasconderà il fatto che i due hanno una relazione sentimentale, cosa che farà infuriare Guido. Le anticipazioni di Un posto al sole fanno poi sapere che a causa della bugia detta dalla Altieri tra lei e il marito scoppierà una discussione sul rapporto genitori-figli.