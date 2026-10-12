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Un Posto al Sole, spoiler 12 ottobre 2026: Mariella fa infuriare Guido, Raffaele capisce che Diego…

La bugia di Mariella fa scoppiare una discussione tra lei e Guido. Gli spoiler di Un posto al sole svelano cosa accadrà stasera.

Sara Fonte12 Ottobre 2026
Spoiler Un posto al sole 12 ottobre 2026
Raffaele di Un posto al sole (Screen Raiplay)
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Sono in molti a chiedersi cosa succederà stasera, lunedì 12 ottobre 2026, nel primo appuntamento settimanale di Un posto al sole. I tantissimi fan della fiction partenopea quotidianamente attendono di vedere le vicende dei protagonisti, in onda da lunedì a venerdì alle 20.50 su Rai 3.

Gli spoiler fanno sapere che dopo che Michele ha deciso di lasciare Radio Golfo 99 Roberto Ferri ha proposto a Walter Scala di prendere lui il posto di Saviani. Renato ha rischiato di restare a Napoli ma grazie all’aiuto di Raffaele, Guido e Mariella è riuscito a partire per la Sicilia.

Spoiler Un posto al sole 12 ottobre 2026: la bugia di Mariella fa scoppiare una discussione tra lei e Guido

Un casuale incontro farà capire a Raffaele che Diego è molto felice quando è in compagnia di Lorenza e non potrà fare a meno di riflettere. Dopo aver pensato tanto Giordano affronterà un doloroso e sincero confronto con il figlia in merito al suo rapporto con Ida da tempo in crisi.

Nel momento in cui Lollo manifesterà curiosità in merito al rapporto tra Castrese e Sasà, in modo istintivo Mariella nasconderà il fatto che i due hanno una relazione sentimentale, cosa che farà infuriare Guido. Le anticipazioni di Un posto al sole fanno poi sapere che a causa della bugia detta dalla Altieri tra lei e il marito scoppierà una discussione sul rapporto genitori-figli.

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Sara Fonte12 Ottobre 2026