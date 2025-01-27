Ultimo ed Heather Parisi festeggiano il compleanno, ma qualcosa non va

Il 27 gennaio segna un giorno speciale per Jacqueline Luna Di Giacomo, che festeggia il compleanno del fidanzato Ultimo e della madre Heather Parisi. Tuttavia, la situazione familiare è tesa: Jacqueli...

Il 27 gennaio segna un giorno speciale per Jacqueline Luna Di Giacomo, che festeggia il compleanno del fidanzato Ultimo e della madre Heather Parisi. Tuttavia, la situazione familiare è tesa: Jacqueline non ha un buon rapporto con Heather, che non ha ancora conosciuto il nipote Enea. Ultimo compie 29 anni, festeggiando il suo primo compleanno da padre, mentre Heather raggiunge i 65 anni, evento che la ballerina sembra affrontare con serenità, condividendo su Instagram una riflessione profonda sulla vita.

Ultimo, Heather Parisi condividono lo stesso giorno del compleanno

In un post, Heather scrive: “Il tempo è un’emozione che si può vivere in lungo o in largo...”, evidenziando l'importanza di vivere ogni istante. Dall'altro lato, Ultimo esprime la sua gioia su Instagram, ringraziando per gli auguri e condividendo il suo stato d'animo: “Mi sento sempre Peter Pan”.

Jacqueline, con il suo consueto tocco di ironia, ha fatto gli auguri a Ultimo, mostrando un regalo di compleanno originale: un pappagallino trovato nel giardino di casa. Tuttavia, per Heather non ci sono parole di auguri, suggerendo che la frattura tra madre e figlia rimane profonda e irrisolta.