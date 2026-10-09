Tutto per la mia famiglia, anticipazioni 9 ottobre 2026: Sengul ricorda tutto e accusa Akif, intanto Omer…

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Tutto per la mia famiglia va in onda su Canale 5 alle 15.55 con tante novità che catturano sempre di più l’interesse dei suoi fan. In moltissimi sono curiosi di sapere cosa accadrà nell’appuntamento di oggi, venerdì 9 ottobre 2026, le vicende saranno ogni giorno più interessanti.

Gli spoiler rivelano che Sengul recupererà la memoria e ricorderà non solo i crimini commessi da Akif ma anche che il marito l’aveva cacciata di casa dopo aver scoperto che aveva affidato Emel alla zia di Erim. La moglie di Orhan accuserà Akif di essere un assassino di fronte alla famiglia.

Anticipazioni Tutto per la mia famiglia 9 ottobre 2026: Akif sollevato fa una richiesta alla moglie, Omer paga il debito di Orhan

Sengul dopo aver accusato Akif dirà di essersi confusa con un attore perché avrà paura di essere cacciata di nuovo dal marito. Il padre di Doruk sarà sospettoso ma allo stesso tempo sollevato per il fatto che la donna ha ritrattato. L’uomo dirà a Nebahat di ridare il lavoro di domestica alla moglie di Orhan per poterla controllare.

Akif si chiederà se ci siano altre copie della chiavetta Usb con il video che ritrae la morte di Veli. Intanto Omer per aiutare economicamente la famiglia accetterà un duro lavoro in un cantiere come guardiano notturno. Le anticipazioni di Tutto per la mia famiglia fanno poi sapere che il ragazzo dirà allo zio di aver pagato il debito con l’usuraio. Dirà ad Orhan di aver chiesto un prestito a Susen ma sarà una bugia, in realtà è stato Tolga a dargli il denaro.