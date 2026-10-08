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Tutto per la mia famiglia, anticipazioni 8 ottobre 2026: Sengul prova a ricordare, Asiye e Doruk si candidano alle elezioni

Susen prova a conquistare Omer, Harika 'inganna' Sengul. Gli spoiler di Tutto per la mia famiglia rivelano cosa accadrà oggi.

Sara Fonte8 Ottobre 2026
Anticipazioni Tutto per la mia famiglia 8 ottobre 2026
Sengul di Tutto per la mia famiglia (Screen Mediaset Infinity)
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Tutto per la mia famiglia va in onda su Canale 5 alle 15.55 con tante novità che catturano sempre di più l’interesse dei suoi fan. In moltissimi sono curiosi di sapere cosa accadrà nell’appuntamento di oggi, giovedì 8 ottobre 2026, le vicende saranno ogni giorno più interessanti.

Gli spoiler rivelano che Sengul continuerà a sforzarsi per recuperare la memoria persa dopo l’incidente, intanto il marito sarà angosciato perché deve pagare Haluk ma non ha soldi perché non ha più un lavoro. Orhan proverà a chiedere un prestito a Mahmut, l’amico però non potrà aiutarlo.

Anticipazioni Tutto per la mia famiglia 8 ottobre 2026: Susen prova a conquistare Omer, Harika ‘inganna’ Sengul

Orhan chiederà una proroga per il suo debito. Nel frattempo Resul introdurrà una novità a scuola, vuole eleggere dei rappresentanti degli studenti. L’idea piacerà molto a Doruk che si candiderà subito, inizialmente sembrerà proprio lui il favorito ma deciderà di candidarsi a sorpresa anche Asiye.

A scuola si creeranno due gruppi di lavoro per le campagne elettorali, Kaan e Berk si schiereranno con Doruk, Asiye invece potrà contare sul sostegno di Ogulcan, Harika, Omer, Susen e Aybike. Quando si incontreranno per preparare la lista delle proposte potranno portare avanti i loro obiettivi e le loro idee. Le anticipazioni di Tutto per la mia famiglia fanno poi sapere che Susen proverà a conquistare Omer, Doruk invece inviterà Kaan a restare lontano da Asiye. Harika capirà che Sengul non ricorda le loro diatribe, deciderà quindi di farle credere che avessero un bel rapporto.

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Sara Fonte8 Ottobre 2026