Tutto per la mia famiglia, anticipazioni 8 ottobre 2026 in prima serata: Doruk e Asiye fanno una scommessa

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Tutto per la mia famiglia oggi, giovedì 8 ottobre 2026, andrà in onda non solo alle 15.55 ma anche in prima serata. Per la gioia dei suoi tantissimi fan verranno trasmessi ben tre episodi, cosa dovrà aspettarsi chi segue la dizi turca?

Gli spoiler rivelano che in occasione dell’elezione del rappresentante degli studenti Doruk e Asiye si sfideranno e faranno una scommessa. Quale? Lei dovrà cenare con l’ex fidanzato a San Valentino se vincerà lui e se vincerà lei la aiuterà a pulire un rifugio per animali. A scuola arriveranno anche Dora, Emir e Ozge. Ogulgan si scuserà con il primo per quello che è successo tra di loro, lui però sarà ancora molto arrabbiato.

Anticipazioni Tutto per la mia famiglia 8 ottobre 2026 in prima serata: Tolga propone un’alleanza a Emir, Ayla si vendica di Resul

Emir confesserà di essersi trasferito all’Ataman per dare il tormento a Omer e Ogulcan. Tolga notando il suo rancore gli proporrà di stringere un’alleanza contro gli Eren e gli farà capire che è stato lui ad appiccare l’incendio durante la festa di fine anno, però non si accorgerà del fatto che Ruzgar sta sentendo tutto. Per guadagnare un po’ di soldi Ogulcan e Omer venderanno dei sacchetti di lavanda al mercato ma verranno cacciati. Anche Orhan sarà in difficoltà, non ha ancora trovato un lavoro e non potrà pagare il suo debito.

Nel frattempo Akif, sua moglie e Ayla interromperanno la romantica cena di Suzan e Resul. L’ex moglie di quest’ultimo non accetta la loro relazione e per vendicarsi si rifiuterà di concedergli il divorzio. Per cercare di ottenere dei consensi alle elezioni Doruk dirà di voler aprire un cinema e Kaan, per mettergli i bastoni tra le ruota, proporrà ad Asiye lo stesso progetto. Alla fine otterranno gli stessi voti e il preside deciderà di eleggerli entrambi. Per via della parità entrambi rispetteranno la scommessa e mentre saranno a cena insieme il ragazzo le chiederà di tornare insieme, lei però preferirà procedere con cautela. Le anticipazioni di Tutto per la mia famiglia fanno poi sapere che Sengul andrà da Nebahat per ottenere delle risposte, lei per aiutarla la farà lavorare.