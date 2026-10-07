SerieTVSpettacolo Italia

Tutto per la mia famiglia, anticipazioni 7 ottobre 2026: Tolga furioso dà fuoco al locale, Omer lo accusa

I ragazzi rischiano la vita a causa dell'incendio. Gli spoiler di Tutto per la mia famiglia rivelano cosa accadrà oggi.

Sara Fonte7 Ottobre 2026
Anticipazioni Tutto per la mia famiglia 7 ottobre 2026
Tolga di Tutto per la mia famiglia (Screen Mediaset Infinity)
[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Tutto per la mia famiglia va in onda su Canale 5 alle 15.55 con tante novità che catturano sempre di più l’interesse dei suoi fan. In moltissimi sono curiosi di sapere cosa accadrà nell’appuntamento di oggi, mercoledì 7 ottobre 2026, le vicende saranno ogni giorno più interessanti.

Gli spoiler rivelano che scoppierà una violenta rissa durante una festa tra studenti e la situazione degenererà velocemente, specie per via della scontro tra Tolga e Omer. Il primo lo accuserà di aver allontanato la ragazza che ama, Cemile, poi in preda all’ira darà fuoco al locale e intrappolerà all’interno i ragazzi.

Anticipazioni Tutto per la mia famiglia 7 ottobre 2026: i ragazzi rischiano la vita a causa dell’incendio

In preda alla paura i ragazzi cercheranno un modo per uscire, intanto Omer si accorgerà che Asiye è rimasta chiusa in bagno. Per salvare la sorella tornerà indietro ma resteranno tutti e due chiusi dentro. Ogulgan, Doruk e Kaan decideranno di tornare nel locale per aiutarli e fortunatamente riusciranno a salvarsi tutti.

In attesa dei soccorsi Omer accuserà Tolga davanti a tutti, infatti è convinto che sia stato lui ad incendiare il locale ma lui negherà. Le anticipazioni di Tutto per la mia famiglia fanno poi sapere che i ragazzi torneranno a scuola due settimane dopo il terribile incidente che gli ha fatto rischiare la vita. Resul deciderà di programmare le elezioni al fine di eleggere il rappresentante degli studenti.

Gelsomino Ceramiche
Tags
Sara Fonte7 Ottobre 2026