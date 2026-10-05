Tutto per la mia famiglia, anticipazioni 5 ottobre 2026: Cemile lascia Istanbul, una scoperta umilia Omer

Seguici sul Canale WhatsApp!

Ricevi le notizie in tempo reale e arriva sempre per primo. SEGUICI ORA [esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Tutto per la mia famiglia va in onda su Canale 5 alle 15.55 con tante novità che catturano sempre di più l’interesse dei suoi fan. In moltissimi sono curiosi di sapere cosa accadrà nell’appuntamento di oggi, lunedì 5 ottobre 2026, le vicende saranno ogni giorno più interessanti.

Gli spoiler rivelano che di recente Cemile si è resa conto che Tolga è ben diverso da come credeva, in molti l’avevano messa in guardia ma lei era convinta che fosse cambiato. Dopo aver riflettuto a lungo la ragazza deciderà di andare via da Istanbul per trasferirsi dalla sua amica Kader a Smirne.

Anticipazioni Tutto per la mia famiglia 5 ottobre 2026: Tolga giura di vendicarsi, Omer decide di lasciare il lavoro

Cemile deciderà di andare via perché pensa che questo sia l’unico modo per proteggere dall’ira di Tolga non solo se stessa ma anche gli Eren. Lui aveva provato a chiuderla in casa e lei aveva finto di voler continuare la loro relazione mentre di nascosto pianificava di andarsene.

https://www.youtube.com/watch?v=lQDnPRK_30o

Quando la ragazza saluterà la famiglia sarà un momento molto commovente, il ragazzo invece apparirà distrutto e giurerà di vendicarsi contro coloro che reputa responsabili della partenza di Cemile. Le anticipazioni di Tutto per la mia famiglia fanno poi sapere che arriverà il giorno della consegna delle pagelle e saranno tutti impegnati ad organizzare la festa di fine semestre. Intanto Omer scoprirà che sarebbe stata Suzen a pagargli lo stipendio e si sentirà umiliato, infatti deciderà di lasciare il lavoro che gli aveva procurato la madre biologica.