Tutto per la mia famiglia, anticipazioni 6 ottobre 2026: Aybike accusa Berk, Akif inganna Resul

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Tutto per la mia famiglia va in onda su Canale 5 alle 15.55 con tante novità che catturano sempre di più l’interesse dei suoi fan. In moltissimi sono curiosi di sapere cosa accadrà nell’appuntamento di oggi, martedì 6 ottobre 2026, le vicende saranno ogni giorno più interessanti.

Gli spoiler rivelano che Cemile è andata via da Istanbul perché pensa che in questo modo Tolga non potrà più fare del male né a lei né agli Eren. Intanto Omer ha scoperto che sarebbe stata Suzan a pagargli lo stipendio e sentendosi umiliato ha deciso di lasciare il lavoro.

Anticipazioni Tutto per la mia famiglia 6 ottobre 2026: Akif mostra delle foto a Resul e lo minaccia

Per caso Aybike scoprirà che sua madre lavorava e viveva a casa di Berk e di Ayla. Visibilmente delusa e arrabbiata accuserà il ragazzo di aver di nuovo mentito e gli dirà che ormai non si fida più di lui. Questa volta la loro relazione è destinata a finire in modo definitivo?

Intanto Akif si recherà da Resul e gli mostrerà alcune foto che ritraggono la sua ex moglie davanti all’ospedale, dove apparirà alquanto malconcia. Le anticipazioni di Racconto di una notte fanno poi sapere che l’uomo lo ingannerà con una minaccia, gli dirà infatti che potrebbe scoppiare uno scandalo per presunte violenze domestiche e farà anche una messinscena.