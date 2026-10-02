Tutto per la mia famiglia, anticipazioni 2 ottobre 2026: Doruk geloso di Kaan, Tolga chiude in casa Cemile

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Tutto per la mia famiglia va in onda su Canale 5 alle 15.55 con tante novità che catturano sempre di più l’interesse dei suoi fan. In moltissimi sono curiosi di sapere cosa accadrà nell’appuntamento di oggi, venerdì 2 ottobre 2026, le vicende saranno ogni giorno più interessanti.

Gli spoiler rivelano che a scuola i ragazzi dovranno realizzare un compito di fotografia, Susen e Omer lavoreranno sulle emozioni invece Asiye farà il progetto con Kaan facendo ingelosire non poco Doruk. Nebahat sarà felice perché pensa che se la ragazza si avvicinerà a Kaan metterà fine alla relazione con suo figlio che lei non approva.

Anticipazioni Tutto per la mia famiglia 2 ottobre 2026: Resul si scusa con Suzan, Sengul viene aggredita e perde la memoria

Dopo aver scoperto che Tolga le ha raccontato solo bugie Cemile metterà fine al loro rapporto e deciderà di tornare in orfanotrofio. In preda alla disperazione lui le prenderà il telefono e la chiuderà in casa impedendole in questo modo di andare via. Nel frattempo Resul chiederà scusa a Suzan e le chiederà di tornare a lavorare per lui e lei accetterà.

Disperata e senza un posto in cui andare Sengul chiederà ospitalità ad Ayla, Berk scoprirà che la donna lavora a casa loro in qualità di donna delle pulizie. Il giorno dopo la moglie di Orhan uscirà per fare delle commissioni e mentre sarà per strada verrà aggredita e derubata. Le anticipazioni di Tutto per la mia famiglia fanno poi sapere che cadendo sbatterà la testa e perderà la memoria temporaneamente.