Tutto per la mia famiglia, anticipazioni 16 ottobre 2026: Nebahat soffre, Doruk fa una scenata di gelosia ad Asiye

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Tutto per la mia famiglia va in onda su Canale 5 alle 15.55 con tante novità che catturano sempre di più l’interesse dei suoi fan. In moltissimi sono curiosi di sapere cosa accadrà nell’appuntamento di oggi, venerdì 16 ottobre 2026, le vicende saranno ogni giorno più interessanti.

Gli spoiler rivelano che Doruk è andato su tutte le furie dopo quello che ha sentito nella casa al mare e ha accusato il padre davanti a tutti, dopodiché ha rivelato il tradimento alla madre. Nebahat ha messo fine al loro matrimonio, l’uomo è andato via di casa insieme a Kaan.

Anticipazioni Tutto per la mia famiglia 16 ottobre 2026: Akif fa una rivelazione a Suzan, il tentativo di Omer e Ogulgan fallisce

Si è creata molta tensione anche tra Suzan e Resul, lui l’ha attaccata perché gli ha nascosto la verità e l’ha accusata di non aver chiuso davvero con Akif, una mancanza di fiducia che l’ha molto ferita. Resul ha detto al suo socio che non si fida più di lui, infatti vorrebbe troncare la loro collaborazione, lui però non è d’accordo.

Intanto Akif dirà a Suzan di essere andato via di casa, lui e la moglie ormai non stanno più insieme dopo quello che è successo. Le anticipazioni di Racconto di una notte fanno poi sapere che, realizzando che il suo matrimonio è finito, Nebahat soffrirà molto. Gli Eren stanno affrontando un periodo molto complicato a causa delle difficoltà economiche, per guadagnare qualcosa Ogulgan e Omer stanno provando a vendere acqua per strada ma l’idea non si rivelerà proficua. Nel frattempo Kaan ricomprerà la gonna brucia ad Asiye, lei convinta che sia stato Doruk lo ringrazierà e questo scatenerà la sua gelosia.