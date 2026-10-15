Tutto per la mia famiglia, anticipazioni 15 ottobre 2026: Akif smaschera Sengul, Harika confessa a Ogulcan…

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Tutto per la mia famiglia va in onda su Canale 5 alle 15.55 con tante novità che catturano sempre di più l’interesse dei suoi fan. In moltissimi sono curiosi di sapere cosa accadrà nell’appuntamento di oggi, giovedì 15 ottobre 2026, le vicende saranno ogni giorno più interessanti.

Gli spoiler rivelano che Sengul ormai ricorda ogni cosa ma continuerà a fingere la sua amnesia perché teme che il marito possa cacciarla di casa. Davanti alla moglie Akif smaschererà la moglie di Orhan e Nebahat ne approfitterà per abbassarle lo stipendio.

Anticipazioni Tutto per la mia famiglia 15 ottobre 2026: i ragazzi ascoltano la lite tra Suzan e Akif e fanno una sconvolgente scoperta

Doruk, in occasione del compleanno di Berk, organizzerà una festa a sorpresa nella casa al mare. Asiye nell’ultimo periodo non sta mangiando quasi nulla perché non hanno soldi, per questo rinuncia al cibo per far mangiare la piccola Emel, questo però la porterà a svenire. Intanto Harika confesserà a Ogulcan di avergli detto una bugia in merito alla sera precedente compromettendo la sua fiducia.

Tolga inizierà a pensare che Kaan ha una cotta per Asiye, Omer invece si renderà protagonista di una spiacevole vicenda. Durante il turno di notte in cantiere alcuni criminali lo aggrediranno dopo averlo scambiato per un parcheggiatore abusivo. Akif affronterà Suzan nella casa al mare perché vuole impedirle di sposare Resul. Le anticipazioni di Tutto per la mia famiglia fanno poi sapere che i ragazzi ascolteranno il loro litigio mentre prepareranno la festa di Berk. Scopriranno anche che Hatice aveva sorpreso il padre di Doruk e la sua ex amante insieme prima dell’incidente.