Tutto per la mia famiglia, anticipazioni 15 ottobre 2026 in prima serata: Nebahat lascia Akif, Suzan chiude con Resul

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Tutto per la mia famiglia oggi, giovedì 15 ottobre 2026, andrà in onda non solo alle 15.55 ma anche in prima serata. Per la gioia dei suoi tantissimi fan verranno trasmessi ben tre episodi, cosa dovrà aspettarsi chi segue la dizi turca?

Gli spoiler rivelano che i ragazzi volevano organizzare una festa a sorpresa a Berk per il suo compleanno ma la situazione è precipitata dopo aver sentito la conversazione tra Suzan e Akif nella casa al mare. In preda all’ira Doruk accuserà davanti a tutti il padre, poi rivelerà alla madre il tradimento scoperto.

Anticipazioni Tutto per la mia famiglia 15 ottobre 2026 in prima serata: Suzan prende le distanze da Resul, Tolga provoca Harika

Nebahat in preda alla rabbia e alla delusione deciderà di lasciare il marito, quest’ultimo lascerà la loro casa insieme a Kaan. Anche il rapporto tra Resun e Suzan prenderà una brutta piega dopo che lui scoprirà cosa gli ha tenuto nascosto, la accuserà anche di avere ancora una relazione con Akif. Le parole dell’uomo feriranno molto Suzan per la mancanza di fiducia nei suoi confronti, infatti prenderà le distanze da lui e lascerà il lavoro.

Quando Akif troverà Suzan in lacrime proverà a consolarla ma lei gli chiederà di starle lontano. Intanto a scuola Tolga provocherà Harika insinuando che Suzan e Akif abbiano ancora una relazione, questo farà scoppiare l’ennesimo scontro, nel frattempo Ayla diventerà la nuova responsabile amministrativa dell’istituto. La situazione economica della sua famiglia continuerà a far preoccupare Omer, lui e Ogulgan decideranno di vendere acqua per guadagnare dei soldi. Le anticipazioni di Tutto per la mia famiglia fanno poi sapere che Resul dirà ad Akif di voler mettere fine alla loro collaborazione perché non si fida più di lui, l’uomo però si rifiuterà.