Tutto per la mia famiglia, anticipazioni 14 ottobre 2026: Suzan respinge Akif poi accetta l’invito di Resul

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Tutto per la mia famiglia va in onda su Canale 5 alle 15.55 con tante novità che catturano sempre di più l’interesse dei suoi fan. In moltissimi sono curiosi di sapere cosa accadrà nell’appuntamento di oggi, mercoledì 14 ottobre 2026, le vicende saranno ogni giorno più interessanti.

Gli spoiler rivelano che Akif ha provato una forte gelosia nel momento in cui Resul gli ha rivelato di voler fare la proposta di matrimonio a Suzan, infatti ha provato a fargli cambiare idea. Si è poi recato a casa della donna per implorarla a tornare insieme.

Anticipazioni Tutto per la mia famiglia 14 ottobre 2026: Ozhe, Emir e Dora coinvolgono Harika, Akif fa visita a Suzan

Akif ha profondamente deluso Suzan negli ultimi mesi, infatti respingerà Akif dopo che lui si è presentato da lei ubriaco e le ha chiesto di dare un’altra possibilità alla loro relazione. Il giorno dopo la donna accetterà l’invito a cena da parte di Resul.

Resul si è innamorato di Suzan e vorrebbe trascorrere il resto della sua vita insieme a lei, infatti le chiederà di diventare sua moglie. Le anticipazioni di Tutto per la mia fanno poi sapere che Omer continuerà a lottare contro la mancanza che sente del fratello defunto, la fatica e la povertà. Ogni giorno si impegna moltissimo per essere un buon fratello maggiore e per non far mancare niente alle loro sorelle.