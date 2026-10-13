Tutto per la mia famiglia, anticipazioni 13 ottobre 2026: Akif va da Suzan ubriaco e la implora di…

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Tutto per la mia famiglia va in onda su Canale 5 alle 15.55 con tante novità che catturano sempre di più l’interesse dei suoi fan. In moltissimi sono curiosi di sapere cosa accadrà nell’appuntamento di oggi, martedì 13 ottobre 2026, le vicende saranno ogni giorno più interessanti.

Gli spoiler rivelano che Omer ha confessato a Ogulcan e Aybike di aver eliminato le foto che inchiodavano Tolga per aiutare Orhan. In che modo? Si è fatto dare dei soldi dal ragazzo per poter estinguere il debito dello zio. Suzan ha ormai fatto breccia nel cuore di Resul, l’uomo infatti vorrebbe che diventasse sua moglie.

Anticipazioni Tutto per la mia famiglia 13 ottobre 2026: Ozhe, Emir e Dora coinvolgono Harika, Akif fa visita a Suzan

Dora, Emir e Ozhe grazie all’aiuto di Tolga riusciranno a fare leva sull’ambizione sociale di Harika. Il loro obiettivo sarà quello di coinvolgerla nelle loro azioni per potersi vendicare di Ogulgan dopo quello che è successo tra loro in passato.

Akif farà visita a Suzan dopo che Harika uscirà di casa e sarà da sola. L’uomo si presenterà dalla sua ex amante totalmente ubriaco, non sopporta l’idea che possa legarsi sentimentalmente a Resul. Le anticipazioni di Tutto per la mia famiglia fanno poi sapere che il padre di Doruk si è ingelosito moltissimo quando il suo socio gli ha confidato di voler iniziare una relazione con Suzan. L’uomo la implorerà di dare un’altra possibilità alla loro passata relazione. Come reagirà lei?