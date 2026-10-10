Tutto per la mia famiglia, anticipazioni 10 ottobre 2026: Asiye e Doruk complici, Resul fa ingelosire Akif

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Tutto per la mia famiglia va in onda su Canale 5 alle 14.20 con tante novità che catturano sempre di più l’interesse dei suoi fan. In moltissimi sono curiosi di sapere cosa accadrà nell’appuntamento di oggi, sabato 10 ottobre 2026, le vicende saranno ogni giorno più interessanti.

Gli spoiler rivelano che dopo aver recuperato i suoi ricordi Sengul continuerà a fingere di non ricordare nulla per ottenere dei vantaggi da parte di Akif e di sua moglie. Intanto Doruk e Asiye a scuola porteranno avanti le loro iniziative da rappresentati dopo essere stati entrambi eletti.

Anticipazioni Tutto per la mia famiglia 10 ottobre 2026: Asiye umiliata a scuola, Ayla rivolge dure accuse a Suzan

All’inizio ci sarà rivalità tra Asiye e Doruk ma pian piano ritroveranno la loro complicità, specie grazie al progetto della biblioteca. Nel frattempo Ogulcan e Omer cercheranno di evitare nuovi attriti con Tolga e Emir nonostante i due continueranno a provocarli fino a quando non sfioreranno una rissa mentre svolgeranno la lezione di educazione fisica.

A causa della situazione economica di Asiye alcune sue compagne di classe la umilieranno, Susen però la difenderà e questo farà nascere nuove tensioni tra lei e Harika. Dopo aver divorziato Resul confesserò ad Akif che vorrebbe riuscire a conquistare Suzan, una rivelazione che lo renderà non poco geloso. Le anticipazioni di Tutto per la mia famiglia fanno poi sapere che a scuola, durante una riunione, Ayla accuserà Suzan davanti a tutti di aver rovinato il suo matrimonio e la vicenda coinvolgerà anche Berk e Harika.