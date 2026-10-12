Tutto per la mia famiglia, anticipazioni 12 ottobre 2026: Aybike e Ogulgan affrontano Omer, lui confessa la verità

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Tutto per la mia famiglia va in onda su Canale 5 alle 15.55 con tante novità che catturano sempre di più l’interesse dei suoi fan. In moltissimi sono curiosi di sapere cosa accadrà nell’appuntamento di oggi, lunedì 12 ottobre 2026, le vicende saranno ogni giorno più interessanti.

Gli spoiler rivelano che Susen ha difeso Asiye a scuola e questo ha creato delle tensioni tra lei e Harika. Akif si è ingelosito molto quando Resul, dopo aver divorziato da Ayla, gli ha confessato di voler conquistare Suzan. L’uomo non sa che in passato i due hanno avuto una relazione. Intanto Ayla a scuola ha accusato, davanti a tutti, la madre di Harika di aver rovinato il suo matrimonio.

Anticipazioni Tutto per la mia famiglia 12 ottobre 2026: Resul vuole chiedere a Suzan di sposarlo

Aybike e Ogulgan decideranno di affrontare Omer per scoprire la verità in merito alle fotografie che il cugino ha nascosto. Nel momento in cui lo metteranno alle strette il ragazzo confesserà di averle eliminate in cambio di soldi. Perché lo ha fatto? Per aiutare Orhan a pagare il suo debito.

Harika non riesce ancora ad accettare di essere diventata povera e per tornare alla sua facoltosa vita proverà a far avvicinare sua madre a Resul. Le anticipazioni di Tutto per la mia famiglia fanno poi sapere che il capo di Suzan prova interesse per lei già da un po’, l’uomo infatti le chiederà di diventare sua moglie.