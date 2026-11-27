Mostra del Presepio Torna la Mostra del Presepio a Manfredonia

Torna l'appuntamento con la tradizione e la magia del Natale a Manfredonia

Torna l'appuntamento con la tradizione e la magia del Natale a Manfredonia: vi aspettiamo alla 30ª Mostra del Presepio, organizzata dall'Associazione Italiana Amici del Presepio Sede di Manfredonia in collaborazione con le Suore della Carità di Santa Giovanna Antida Thouret.La Mostra sarà inaugurata martedì 8 dicembre alle ore 10:30 alla presenza delle autorità civili e religiose con la benedizione di don Alessandro Gambuto Parroco della Chiesa Santa Maria della Stella Maris.Dall’08 dicembre 2026 al 06 gennaio 2027 📍 Sala ASP SMAR "Anna Castigliego" (adiacente Chiesa Stella Maris), Corso Manfredi 254 – Manfredonia 🕒 Orari: feriali 18:00–20:30 | festivi 10:30–13:00 e 18:00–21:00 🎟️ Ingresso gratuitoPer prenotazioni di scolaresche o gruppi: 366.6215702 | [email protected] | www.aiapmanfredonia.it