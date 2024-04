Terra amara ultime puntate, Züleyha dirà addio ad Hakan

Terra amara nelle ultime puntate mostrerà un addio atroce, Züleyha saluterà per sempre l’uomo che ha sempre amato. Il conforto di Fikret aiuterà la donna a superare il terribile momento. Betul sparerà alla rivale e Hakan proteggerà l’amata, facendo scudo con il suo corpo. Un proiettile lo colpirà in pieno petto, privando la sposa che si dispererà e troverà su Fikret un confidente con cui sfogare il dolore.

Terra amara anticipazioni, la morte di Hakan

Züleyha e Hakan arriveranno finalmente a sposarsi e la loro unione si prospetterà felice e ricca di amore. Non sarà un lieto fine, quello di Terra amara, la coppia sarà separata da un tragico evento. La giovane si accorgerà presto che il consorte è ancora amico di Abdülkadir.

Hakan lo aiuterà anche a scappare di prigione dove era detenuto per l’omicidio Fekeli. Züleyha punirà il marito marito cacciandolo dalla villa. I due discuteranno in giardino, per spiegarsi e fare pace, quando arriverà Betül con in mano una pistola. La giovane Arcan premerà il grilletto per uccidere Züleyha, Hakan tra le due donne sarà colpito in pieno petto.

L’uomo morirà lasciando la sua amata in preda alla disperazione

Al funerale di Hakan, Zuleyha dirà: ‘Il destino cerca di dirmi qualcosa‘. Dopo la funzione religiosa, la giovane dirà per sempre addio al marito. Fikret cercherà di confortarla e a Fekeli la giovane confesserà tutto il suo dolore.

Terra amara, nel mese di maggio 2024 verrà trasmessa al giovedì sera dal giorno 2. La soap ha appassionato i telespettatori che sono aumentati nel tempo, nonostante i vari spostamenti di orario subiti.

La signora di Cukurova, diventata ricca ma, con un passato povero, diventerà vedova per la terza volta. Deciderà così di prendersi cura soltanto dei suoi figli, Layla e Adnan. Vedremo i due ragazzi crescere, grazie a un salto temporale. La piccola diventerà una donna, si sposerà e darà alla luce un bambino. Adnan invece diventerà un bravo regista e sarà lui a raccontare la storia della madre.