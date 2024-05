Uomini e Donne, le nozze tra Teresa Langella e Andrea Dal Corso a rischio: svelato il motivo

Teresa Langella e Andrea Dal Corso sono una delle coppie più belle nate all’interno di Uomini e Donne. I due dovrebbero convolare a giuste nozze il prossimo 14 settembre. Tuttavia il percorso verso l’altare si è rivelato pieno di ostacoli. All’inizio, la data scelta era maggio ma poi sono stati costretti a rimandare la cerimonia. L’ultima data comunicata ai fan è il 14 settembre. Anche questa volta il condizionale è d’obbligo visto l’arrivo di un inconveniente. L’ex tronista di Uomini e Donne ha riferito di che questo matrimonio non s’ha da fare in alcune storie comparse sul suo profilo Instagram. La donna infatti ha scritto le seguenti parole: “Io mi sono ricordata che mi devo sposare ma non ho la cresima”.

Le nozze tra Teresa Langella e Andrea Dal Corso potrebbero essere nuovamente rimandate. L’ex tronista di Uomini e Donne è priva della cresima, un sacramento fondamentale per chi deve sposarsi in chiesa. A questo punto, molti fan sono corsi in suo aiuto dandole dei consigli. Infatti, alcuni parroci permettono di ricevere la cresima durante la celebrazione del matrimonio o nei giorni successivi. Ma Teresa in ansia ha deciso di interpellare il loro parroco per chiedergli aiuto. Intanto, la coppia ha iniziato il corso prematrimoniale per prepararsi al grande giorno. Lo scorso gennaio, Andrea le aveva preparato una romantica proposta di nozze noleggiando un elicottero che ha volato sopra una distesa di sabbia su cui c’era scritto: “Terry vuoi sposarmi?”.