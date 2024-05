Foggia, il programma completo del Festival del Nerd

Si svolgerà domani, sabato 4 maggio e dopodomani, domani 5 maggio a Foggia l’ottava edizione del Festival del Nerd, un appuntamento diventato ormai tradizionale per gli appassionati di comics e games di tutta Italia. L’evento, che quest’anno si terrà nella zona centrale della città, è organizzato dall’Associazione ‘Festival del Nerd’ in collaborazione con il Comune di Foggia, con il supporto di Covo del Nerd, Scuola del Fumetto Gulliver di Foggia, Università degli Studi di Foggia e il Polo Biblio Museale di Foggia.

Si inizia sabato mattina con gli incontri al Palazzetto dell’Arte Andrea Pazienza e alla Sala San Francesco della chiesa Gesù e Maria.

Al Palazzetto dell’arte dalle ore 9 alle ore 12.30, in programma:

“Come nasce un graphicnovel”, workshop e presentazione di “Face Off” con Giuseppe e Alessandro Guida;

“Come nasce un libro illustrato”, workshop e presentazione di Rachel Carson; a seguire Alessandro Guida dialoga con il regista e fumettista Alessandro Rak, uno dei superospiti di questa edizione.

Nella stessa mattinata, alla Sala San Francesco, si terranno:

incontro con Tonio Vinci, autore del graphic “I nonni”, poi con Emiliano Barletta, fumettista romano autore di “Charlie Chaplin il funambolo”: dialogano con gli autori Francesca Capone e Antonello Vigliaroli;

a seguire l’incontro, moderato dal prof. Raffaele D’Aragone dell’Unifg, con Katia Centomo, Emanuele Sciarretta, Marco Caselli, Giulia Gabrielli, che presenteranno la pubblicazione “7 crimini”;

e ancora, per gli appassionati del fumetto nero e in particolare di Diabolik, incontro con Vladimiro Garofalo, organizzatore del Taranto Diabolik Days e Alessia Paragone: per l’occasione verrà regalata ai partecipanti una copia dell’albo.

Nel pomeriggio, sempre nella Sala San Francesco, gli appuntamenti sono:

“Le arti e il fumetto” con Lorenzo Coltellacci e Germano Massenzio;

il professor Gianpaolo Maria Ruotolo di UniFgdialogherà di Diritto internazionale nei fumetti Marvel con Luca Maresca;

infine la presentazione ufficiale della rivista “Mine Vaganti”, realizzata dalla Scuola del Fumetto Gulliver di Foggia.

Domenica mattina, al Palazzetto dell’Arte Andrea Pazienza:dalle ore 9.30

Giulia Ciarapica presenterà il suo libro “Come se non fossimo stati”;

dalleore 10.30 “Verticalman” di e con Giuseppe Guida e Roberto Moretto;

dalle 11.30 la presentazione di “Un bracciale di stelle”, con Guida e Umberto Mentana.

Nel pomeriggio, dalle ore 16 un incontro su cinema e fumetto con Dino La Cecilia, Mauro ZIngarelli e Alessandro Guida, moderato da Francesca Capone ed Alessandro Guida.

Anche questa edizione vedrà la presenza di numerosi stand, i cui gestori arriveranno da tutta Italia e che offriranno agli appassionati del settore l’occasione di acquistare e scoprire tanti prodotti del mondo nerd, fumetti, gadget, action figure e tanto altro.

In parallelo, al Palazzetto dell’’Arte verrà allestita l’esposizione dei lavori di Luca Maresca, autore del manifesto dell’edizione 2024.

AREA PALCO/EVENTI LIVE

Per quanto riguarda l’Area Palco che sarà allestita in Piazza Giordano, si inizia sempre domani, sabato 4 alle ore 15 con la Nerd Orchestra, un’esibizione orchestrale che riproduce le melodie più iconiche del cinema e della televisione. Questo viaggio musicale attraverso le colonne sonore celebri di film e serie TV è eseguito dal vivo per una straordinaria esperienza acustica.

A seguire, alle ore 16 il Contest K-POP con QT Dream, presentato dalle stelle emergenti locali QT Dream in collaborazione con KpopApulia, che offre coreografie spettacolari e melodie orecchiabili che celebrano la vibrante cultura pop sudcoreana. Un evento imperdibile per tutti gli appassionati di K-POP, poi Meet&Greet, un incontro esclusivo con gli influencer Croix 89 e Mario Sturniolo. Durante la sessione, sarà possibile esplorare i loro percorsi di successo e interagire direttamente con loro attraverso una sessione di domande e risposte, completata da opportunità per scattare fotografie insieme.

A concludere la prima giornata, alle ore 18 alle ore PRINCESSREMIXED- Il musical, che rivisita in chiave moderna le canzoni più famose dei cartoni animati Disney. Una fusione di nostalgia e innovazione che rinnova le melodie storiche per il pubblico contemporaneo.

Sempre per l’Area Palco, domenica 5 Maggio si inizia alle 10.30 con PRINCESSREMIXED – Il Quiz, un quiz interattivo a tema Disney che offre al pubblico l’opportunità di testare la propria conoscenza su storie e personaggi iconici della Disney. Questo evento trasformerà il palco in un vero e proprio palcoscenico del sapere, dove fan Disney di tutte le età possono dimostrare la loro conoscenza su alcuni dei personaggi e storie più amati del mondo.

Dopo il quiz, fino alle ore 11:45, ci sarà Random K-POP con QT Dream e Misul, uno stacchetto musicale di 15 minuti che presenta le canzoni K-POP più celebri. I gruppi QT Dream e Misul porteranno sul palco le hit K-POP del momento. Dopo questo breve ma intenso stacchetto musicale, l’evento si sposterà nelle vie cittadine del centro città, permettendo al pubblico di seguire gli artisti e continuare l’esperienza musicale in uno spazio più ampio e aperto.

Sempre in mattinata alle ore 11.45 PRINCESSREMIXED – Il Medley, un estratto dello spettacolo completo “PRINCESSREMIXED”, che presenta i momenti più iconici in un breve medley. Gli spettatori potranno rivivere le scene più memorabili delle canzoni Disney, reinterpretate con uno spirito nuovo e contemporaneo poi, fino alle 13.00, Gruppi di Gioco di Ruolo – Talk D&D.

Gruppi di Gioco di Ruolo – Talk D&D è un panel di discussione illuminante sui giochi di ruolo, con un focus particolare su Dungeons and Dragons. Esperti e appassionati, tra cui i membri di Got Puglia, Beroler e il Covo della Fenice, esploreranno le sfaccettature di questi giochi che continuano a catturarel’immaginazione di milioni di giocatori in tutto il mondo, inclusa la presentazione del nuovo gioco di ruolo Armakitten.

Fino alle 14divertimento con Supernova – Hazbin Hotel e la loro performance. Le Supernova presenteranno una Dance Cover del musical animato “Hazbin Hotel”. Questo tributo al popolare show è un’esplosione di coreografie accattivanti e interpretazioni che catturano perfettamente l’essenza del cartone animato.

Dalle ore 14Max di Mondi Sommersi + Bepo – Talk su TikTok, un appassionante talk su TikTok focalizzato sul mondo anime e nerd, guidato da Bepo e Max di Mondi Sommersi. Ideale per scoprire le tendenze, i contenuti più popolari e come questi influencer stanno plasmando la cultura nerd sulla piattaforma.

Alle 14.30 gli attesi Mosé + Pagnotta che proporranno una esibizione live di doppiaggio seguita da un’intervista che esplora il loro lavoro e la loro carriera nel doppiaggio di anime e contenuti nerd.

Alle 18 i colori della Behind – Gara Cosplay, dove appassionati e amatori si sfidano presentando i loro migliori costumi, rappresentando personaggi da vari universi nerd in un contesto di creatività e colore.

La gara sarà seguita dall’intervista con l’associazione Arcigay Le Bigotte di Foggia, dove si discuterà l’importanza dell’inclusione nel mondo nerd, esplorando temi di diversità e accettazione nelle comunità geek.

Dalle ore 19 alle ore 20 balleremo con Le stelle di Hokuto, che proporranno un concerto dinamico con il gruppo “Le stelle di Hokuto”, che offrirà una selezione di brani ispirati ai classici dell’anime e del manga, infondendo energia nella serata con melodie iconiche.

Infine l’evento più atteso di questa edizione, inizio alle ore 21: Cristina D’Avena, che proporrà dal vivo le sue più celebri canzoni legate all’universo dei cartoni animati e alle sigle che hanno segnato più generazioni, seguito da un Meet&Greet con i fans altrettanto iconico per tante e tanti.

Foggia, 3 maggio 2024