Netflix, in arrivo la serie sulla storia di Ayrton Senna: data di uscita e cast

Ayrton Senna, il leggendario pilota brasiliano di Formula 1, sarà al centro di una miniserie celebrativa che commemora il 30° anniversario della sua morte. Netflix ha diffuso il primo teaser della serie, intitolata semplicemente “Senna”, che si prevede debutterà alla fine del 2024.

Il teaser offre uno sguardo affascinante sulla vittoria storica di Senna al Gran Premio del Brasile del 1991, narrata dalla voce iconica di Galvão Bueno. Il pilota, interpretato da Gabriel Leone, affronta una gara impegnativa a Interlagos, San Paolo, dove rimane bloccato per la maggior parte del tempo in sesta marcia. Tuttavia, la determinazione e l’abilità di Senna lo portano alla vittoria, segnando un momento indimenticabile nella sua città natale.

La trama in 6 episodi

La serie, composta da sei episodi, esplora il viaggio di Ayrton attraverso i trionfi e le delusioni della sua carriera, offrendo uno sguardo approfondito sulla sua personalità e sulle sue relazioni personali. Dalla sua genesi come pilota di Formula 1, quando si trasferisce in Inghilterra per gareggiare in Formula Ford, fino al tragico incidente durante il Gran Premio di San Marino a Imola, in Italia, la serie offre uno sguardo avvincente sulla vita di uno dei piloti più carismatici della storia.

Il cast

Oltre a Gabriel Leone nel ruolo di Ayrton Senna, la serie presenta una gamma di personaggi iconici che hanno segnato la vita del pilota. Tra essi Xuxa, interpretata da Pâmela Tomé, Alain Prost, interpretato da Matt Mella, e Ron Dennis, il team principal della McLaren, interpretato da Patrick Kennedy. Inoltre, Galvão Bueno sarà interpretato da Gabriel Louchard, portando la sua voce iconica alla narrazione della serie.

Uscita su Netflix

Sebbene non sia stata ancora annunciata una data precisa, il teaser conferma che “Senna” arriverà su Netflix nel corso del 2024. Gli appassionati di Formula 1 e gli ammiratori di Ayrton Senna possono quindi aspettarsi di immergersi nella storia avvincente del leggendario pilota direttamente dalla comodità dei loro schermi.