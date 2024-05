Emiliano su convocazione Commissione Antimafia: “Disponibile il 10 maggio”

EMILIANO SU CONVOCAZIONE COMMISSIONE ANTIMAFIA

Sulla convocazione in commissione Antimafia per il prossimo 10 maggio, il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, ha detto che “è una data che avevo indicato, nella quale sono disponibile rispetto agli impegni istituzionali. Mi auguro che l’audizione possa contribuire a rasserenare gli animi. Ho sempre dato la mia disponibilità ad andare in commissione Antimafia”.