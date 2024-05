Viola come il mare 2, anticipazioni seconda puntata: una brutale aggressione sconvolge Francesco

Tanti colpi di scena accadranno nel corso della seconda puntata di Viola come il mare 2 che i telespettatori avranno modo di vedere giovedì 9 maggio dalle ore 21:10 in prima visione sui teleschermi di Canale 5. Le anticipazioni rivelano che Viola Vitale (Francesca Chillemi) e il nuovo pubblico ministero Matteo Ferrara appariranno sempre più complici. Infatti, i due andranno a nuotare insieme e scherzeranno, tanto da apparire sempre più affiatati giorno dopo giorno. Francesco Demir fingerà di essere indifferente a questa situazione. In realtà il protagonista di Viola come il mare 2 apparirà sempre più infastidito e geloso, tanto da dimostrare di provare di più di una semplice amicizia per la giornalista.

Viola come il mare 2 anticipazioni: Francesco e Viola indagano su una brutale aggressione

Le anticipazioni di Viola come il mare 2 riguardanti la seconda puntata trasmessa il 9 maggio sui teleschermi di Canale 5 rivelano che Viola Vitale si getterà a capofitto nella risoluzione di uno strano caso. Infatti, una donna verrà uccisa in casa di sua madre. Un magistrato in pensione e affetta da demenza senile. Per questo motivo, la giornalista si commuoverà per la dedizione del compagno della giudice innamorato e votato al bene della sua donna anche se non lo riconosce più. Il secondo caso, invece, riguarderà una dottoressa che finirà in coma in seguito ad una brutale aggressione. Viola e Francesco faranno alcune indagini sui colleghi della donna arrivando a trovare un inatteso legame.