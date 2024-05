Terra Amara anticipazioni, data ufficiale dell’ultima puntata

Siamo giunti a Terra Amara e le anticipazioni rivelano la data ufficiale dell’ultima puntata. La quarta e ultima stagione della serie TV turca si sta avvicinando a grandi passi alla fine delle trasmissioni su Canale 5. I vertici Mediaset hanno rivelato la data del finale, quando il pubblico saluterà definitivamente i protagonisti.

Terra amara data episodio finale di stagione

A riguardo Terra Amara, la data ufficiale dell’ultima puntata ci è giunta. L’epilogo della soap turca avverrà anche per Zuleyha Altun. La soap opera è stata uno dei programmi più amati del palinsesto di Canale 5, ha registrato ottimi ascolti in questi mesi.

Due anni fa ha esordito in Italia, i telespettatori scopriranno presto cosa hanno scelto gli sceneggiatori e quindi quale sarà il destino di tutti i personaggi di Cukurova. Terra Amara è stata un appuntamento molto atteso nel palinsesto di Canale 5.

Terra Amara anticipazioni finale di stagione

La soap turca ha avuto sempre ottimi ascolti, nel day time e nella fascia serale, ha superato anche i tre milioni di telespettatori, superando le altre fiction targate Mediaset. Dopo quasi due anni, però, è giunto il momento di dire addio ai vari personaggi.

Il gran finale è vicino e i dirigenti Mediaset hanno deciso di chiudere i battenti definitivamente giovedì 23 maggio 2024. In quella data, in prima serata su Canale 5, verrà trasmessa l’ultima puntata. Le sorti di Zuleyha e di tutti i protagonisti che ci hanno intrattenuto saranno così note.

Zuleyha vivrà un altro dramma terribile

Le anticipazioni dell’ultima puntata di Terra Amara rivelano che Zuleyha vivrà un dramma terribile, Hakan rimarrà vittima della vendetta di Betul. Il corpo del marito salverà la Altun, il suo corpo gli farà da scudo e impedirà al proiettile di colpire la donna. Hakan morirà proprio per difendere la donna che ha sempre amato.

I dirigenti Mediaset faranno trasmettere le repliche della serie TV su Rete 4. La storia, fin dalla prima stagione, potrà essere rivista da tutti! Mediaset ha annunciato anche una variazione di palinsesto per le vicende ambientate a Cukurova. Terra Amara non verrà più in trasmessa di venerdì ma di giovedì sera per lasciare. Viola come il mare debutterà venerdì 3 maggio con la sua seconda stagione.