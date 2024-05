Nichi Vendola presenta Il gregge all’Università di Foggia

Al Dipartimento di Giurisprudenza presentazione del romanzo Il gregge, con il gradito ritorno all’Università di Foggia dell’ex presidente della Regione Puglia, Nichi Vendola: «Un romanzo che mi ha molto turbato, non si tratta solo di un libro sull’etica perduta ma anche di un romanzo d’amore: l’amore per sé stessi e per il proprio impegno individuale, sentimentale e civile».

Appuntamento martedì 7 maggio (ore 18:00) nell’aula magna del dipartimento, alla presentazione prenderanno parte la direttrice Donatella Curtotti e il responsabile della Comunità Emmaus don Vito Cecere.

Nell’ambito di un lungo tour di presentazioni per l’Italia, su invito della direttrice arriva anche al Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università di Foggia il romanzo Il gregge (Alter Ego Edizioni, 2024; Pagg. 228; € 18,00) dello scrittore e giornalista Davide Grittani. Un libro diventato un piccolo “caso editoriale”, sia per i temi contenuti che per il coraggio della scrittura. Già proposto al premio Strega 2024 dalla scrittrice napoletana Wanda Marasco e candidato a diversi altri premi letterari italiani, il romanzo racconta della campagna elettorale ilare, grottesca ma anche feroce – giacché caratterizzata da fanatismi ed estremismi – che un gruppo di amici di scuola allestisce per accompagnare alla poltrona di sindaco un componente della mitica “Quinta D” del liceo Pier Paolo Pasolini. Partendo dall’allegoria della trasformazione di questi amici da guasconi in razzisti, Il gregge affronta la trasfigurazione delle anomalie del Paese in rancore sociale, in odio trasversale dettato perlopiù dalla necessità di attribuire i guasti di tutti alle responsabilità di pochi. Il romanzo, unico nel suo genere perlomeno nel panorama della narrativa contemporanea, mescola la mediocrità dei nostri anni all’apocalisse etica della politica globale. Recensito da molti dei più grandi giornali italiani, come già detto Il gregge è impegnato in un lungo tour di presentazioni che durerà fino al prossimo autunno. Di particolare efficacia la scrittura di Davide Grittani, che critici e narratori definiscono unica per stile, costruzione e coraggio. «Con un romanzo sorprendente e una scrittura rabdomante, Davide Grittani mescola stile a rancore civile, letteratura a indignazione – ha scritto Roberto Saviano –. Leggendolo ci si rende conto che rinunciando all’etica, in fondo, rinunciamo alle nostre stesse vite». Proposto per il premio Strega 2024 dalla scrittrice napoletana Wanda Marasco, Il gregge è indicato da molti come «il più classico esempio di libro necessario, di cui c’era bisogno per rinverdire la missione etica degli scrittori e nel contempo la possibilità dei lettori di beneficiarne per un ruolo più attivo nelle società».

A presentare il libro – martedì 7 maggio, alle ore 18:00 nell’aula magna del Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università di Foggia, in largo Papa Giovanni Paolo II a Foggia – sarà l’ex presidente della Regione Puglia e oggi presidente di Sinistra Ecologia e Libertà, Nichi Vendola. «Oltre agli affetti personali, ho dedicato tutta la mia vita alla politica e alla scrittura. Questo romanzo contiene entrambi questi impegni, insieme a un altissimo richiamo etico rivolto in particolar modo a chi ha fatto della politica il mercato di promesse che sembra essere diventato – sostiene Vendola –. Ma esiste anche una politica buona, limpida e impegnata, e questo l’autore sembra averlo ben presente proprio nelle pagine de “Il gregge”. Questo è un romanzo che mi ha turbato, una lettura molto forte e a tratti ansiogena. Ma non è solo un libro sull’etica perduta, ma anche un romanzo d’amore: l’amore per sé stessi e per il proprio impegno individuale, sentimentale e civile». Oltre a Vendola saranno presenti la direttrice del Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università di Foggia, Donatella Curtotti, e il responsabile della Comunità Emmaus, Vito Cecere (a cui Vendola è sempre stato molto legato, dai tempi in cui era ancora in vita don Michele de Paolis). «”Il gregge” è un romanzo di rottura con l’ipocrisia che appartiene ormai a tutti – aggiunge la Curtotti –, un grido d’allarme che mi ha scosso perché richiama a un forte impegno per riguadagnare la stima innanzi tutto di sé stessi. Felice di ospitarlo nel mio dipartimento, così come sono onorata che venga a parlarne Nichi Vendola: la persona che ha dato la scossa alla Puglia riponendo al centro della sua narrazione la dignità e la laboriosità di un popolo». All’organizzazione dell’evento ha partecipato anche la libreria Ubik Foggia, che per l’occasione ha disposto uno sconto riservato ai soli studenti dell’Università di Foggia sull’eventuale acquisto del libro.