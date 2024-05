Cesara Buonamici piglia tutto: confermata al Grande Fratello e conduttrice di Pomeriggio Cinque?

Momento d’oro per Cesara Buonamici, tra le giornalisti più stimate in Italia. Il mezzo busto del TG5 infatti è al centro di alcune indiscrezioni sul suo futuro lavorativo. Secondo il portale sempre aggiornato TvBlog la donna tornerà ad essere nuovamente opinionista della nuova edizione del Grande Fratello 2024 in partenza a settembre sui teleschermi di Canale 5. Cesara Buonamici infatti sarebbe stata confermata dai piani alti di Cologno Monzese dopo la passata esperienza. Al momento non si sa se la giornalista sarà da sola in studio oppure accompagnata da un’altra opinionista. Alcune voci infatti avevano accostato Beatrice Luzzi alla programma condotto da Alfonso Signorini.

Cesara Buonamici probabile nuova conduttrice di Pomeriggio Cinque

Ma non è finita qui in quanto Cesara Buonamici oltre che ritornare al Grande Fratello 2024 potrebbe prendere il timone di uno storico programma dei teleschermi di Canale 5. Si tratta di Pomeriggio Cinque, che prossima edizione rimarrà orfano di conduttrice. Myrta Merlino infatti non dovrebbe essere riconfermata ai comandi della trasmissione dopo non essere riuscita a conquistare i favori del pubblico in seguito all’addio di Barbara D’Urso. Per questo motivo, i piani alti di Cologno Monzese starebbero pensando ad una tra il mezzo busto del TG5, Simona Branchetti e Veronica Gentili, attualmente al timone de Le Iene sui teleschermi di Italia Uno.