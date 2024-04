Beautiful anticipazioni puntate future, Sheila si nasconde, dove?

Dopo quanto ha scoperto, Ridge licenzierà Thomas, Sheila invece fuggirà ed entrerà in casa di Finn e Steffy di nascosto. I colpi di scena non finiranno, anzi dopo l’inganno perpetrato da Thomas, ci saranno conseguenze drammatiche per lo stilista della Forrester Creations. Ridge licenzierà il figlio, intanto entrerà in casa di Finn e Steffy e verrà sorpresa dal figlio.

Beautiful anticipazioni future: Thomas cacciato dalla Forrester Creations

L’inganno di Thomas ai danni della matrigna Brooke costerà caro al figlio di Ridge. Questo, dopo aver la Logan non aveva telefonato ai servizi sociali, convocherà il consiglio della Forrester, per decidere quale destino spetta a Thomas.

Il giovane stilista non verrà aiutato da alcuno, anche se in ufficio Thomas si scuserà in mille modi. Hope e Ridge gli comunicheranno che non ha più alcuna possibilità di riscatto. Thomas perderà il suo lavoro, non sarà più designer, ma Ridge lo licenzierà dalla Forrester Creations.

Anticipazioni Beautiful, Sheila terrorizza Steffy, ecco come

Sheila, che voleva farsi credere morta, ha fallito e ora è in fuga. La Carter si trova ancora in città, e sfiderà la tempesta per raggiungere la casa di Finn e Steffy. I due coniugi vivranno un momento di intimità, quando Sheila toglierà la corrente e si intrufolerà nella villetta.

Steffy si ritroverà faccia a faccia con la suocera, il terrore la prenderà. Finn cercherà di proteggere la moglie. Sheila però giurerà di non voler fare del male alla donna, e affermerà di essere tornata per far parte della famiglia. La Carter chiederà scusa del passato. Finn non le crederà e cercherà di immobilizzarla per poi chiamare la polizia.

Bill si schiererà con Sheila

Bill giungerà alla villetta di Steffy e Finn e si schiererà dalla parte della Carter, invitando il dottor Finnegan e darle una seconda possibilità. La perfida rossa è veramente cambiata? La soap ci ha abituato che niente è come sembra.

Le famiglie Forrester, Logan e Spencer si riuniranno per festeggiare il Natale e Liam farà un discorso sulle tradizioni. Eric inviterà la sua famiglia a cantare il tradizionale canto di Natale, a villa Forrester niente è più come prima. Thomas, cacciato dal padre dopo il suo gesto, impedirà a tutti di vivere l’atmosfera festiva con gioia.