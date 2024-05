Can Yaman news, problemi dopo la sua partecipazione a Verissimo

Can Yaman Can Yaman news, l’attore potrebbe avere dei guai, in seguito all’intervista a Verissimo. Che è accaduto al sexy man turco? Il super amato dalle italiane attore che in passato ci ha fatto sognare con famose soap è ancora al centro dell’attenzione. Con la donna dei suoi sogni, Francesca Chillemi è stato ospite a Verissimo, dove ha rilasciato un’intervista, oltre a essersi procacciato seri problemi. Che ha fatto?

Can Yaman ospite a Verissimo insieme a Francesca Chillemi

Il famoso Can Yaman, attore turco affascinante e bellissimo, già da anni fa parlare di sè. La relazione con Diletta Leotta ha tenuto il gossip occupato per molto tempo. Ora afferma che sposerebbe una ragazza bella come Francesca Chillemi.

Il grande divo, ospite a Verissimo, ha rilasciato un’intervista. In seguito ha pubblicato un video che l’ha “messo nei guai”. Di che si tratta? Viola come il mare ha proprio Can Yaman e la bella Chillemi protagonisti.

Un video molto divertente potrebbe danneggiare Yaman

Lo scorso sabato 27 aprile è stato ospite a Verissimo con Francesca Chillemi, avrebbe dovuto presentare la seconda stagione di Viola come il mare. Purtroppo l’attore, in seguito, ha condiviso sui social un video molto ironico con i suoi follower. “Dopo la trasmissione Verissimo sono nei guai“, ha quindi commentato il divo turco.

Alcune frasi che Can ha pronunciato durante l’intervista con Silvia Toffanin riguardanti il rapporto con l’attrice Francesca Chillemi sono sembrate provocatorie. “Per la terza stagione faccio anche io un bambino, così siamo pari. Appena trovo la donna giusta, magari bella come Francesca, farò un bambino. Aiutatemi voi“.

Nel video su Instagram il divo turco pronuncia queste frasi

Pubblicato su Instagram, il video mostra Yaman pronunciare queste parole, di seguito si vede un uomo che corre. Molte donne in abito da sposa lo inseguono, C’è chi ha interpretato le frasi come un chiaro e palese riferimento a se stesso, proprio un uomo da sposare.

Con Silvia Toffanin l’attore 34enne ha raccontato dettagliatamente la sua relazione con la bellissima Chillemi. “Francesca è complessa come Viola, mentre io sono introverso e misterioso come Demir, perciò quando entriamo nei personaggi questo aiuta“, aveva raccontato.

I due protagonisti di Viola come il mare si sono punzecchiati

I due protagonisti di Viola come il mare si sono punzecchiati a vicenda con ironia. Alla domanda di Silvia Toffanin se andassero d’accordo o meno, l’attrice siciliana ha risposto divertita: “Io so di sì“. Can però, si è divertito a fare una vera e propria frecciatina: “Appena fermiamo le riprese lei prende il cellulare, mi dà un po’ fastidio questo. Ha sempre da fare…”. Francesca Chillemi, alterata, gli ha dato del bugiardo.

Da tempo si è parla di un rapporto distaccato tra i due attori. Nel set della seconda stagione di Viola come il mare, tuttavia niente ò mai stato confermato. Sia Can, che Francesca non hanno mai confessato di discordie. La coppia si è sempre mostrata affiatata e sorridente. I fan hanno parlato dei punzecchiamenti a Verissimo, sarà un segno di attrazione?