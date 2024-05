Geolier a Foggia, canterà due brani. “Non sarà un concerto”

“ROAD TO BATTITI”: DOMANI GEOLIER A FOGGIA, PER UN’INTERVISTA IN DIRETTA RADIO E TV E UN’ESIBIZIONE A PIAZZA CAVOUR

E’ la tappa di apertura del format di Radio Norba. Accesso libero, nei limiti della capienza consentita

Grande attesa per la tappa di apertura di “Road To Battiti” in programma domani, sabato 4 maggio, Si tratta di un format del gruppo Radio Norba, inaugurato in epoca pre-pandemia, con dieci appuntamenti itineranti con dj e animatori dell’emittente a intrattenere il pubblico in diretta in radio, in tv al canale 11 e sul 730 di Sky, prima dell’intervista ad un artista seguita dalla registrazione di una performance di due brani, che verrà poi trasmessa durante una delle puntate del “Radio Norba Cornetto Battiti Live” in onda su Canale 5 nella stagione estiva.

A Foggia il truck di Radio Norba verrà allestito in piazzale Italia dalle ore 18, e lì arriverà l’ospite di eccezione, Geolier, il fenomeno musicale del momento diventato riferimento di una generazione, reduce dal secondo posto all’ultima edizione del Festival di Sanremo dopo l’exploit del suo ultimo disco “Il coraggio dei bambini”, per un’intervista in diretta tra le 19.30 e le 20.30.

Al termine del radio live show, il secondo appuntamento è alle ore 21 a piazza Cavour, dove verrà registrata la “performance on the road” sempre con Geolier di due brani (e non un concerto). La partecipazione del pubblico in entrambe le occasioniè libera, nei limiti della capienza consentita nelle due piazze.