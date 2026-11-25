Manfredonia Teatro Comunale: 20 giornate gratuite a disposizione degli istituiti scolastici comprensivi e delle compagnie teatrali amatoriali

Teatro Comunale: 20 giornate gratuite a disposizione degli istituiti scolastici comprensivi e delle compagnie teatrali amatoriali

🎭 𝗧𝗘𝗔𝗧𝗥𝗢 𝗖𝗢𝗠𝗨𝗡𝗔𝗟𝗘 “𝗟𝗨𝗖𝗜𝗢 𝗗𝗔𝗟𝗟𝗔”: 𝟮𝟬 𝗚𝗜𝗢𝗥𝗡𝗔𝗧𝗘 𝗚𝗥𝗔𝗧𝗨𝗜𝗧𝗘 𝗔 𝗗𝗜𝗦𝗣𝗢𝗦𝗜𝗭𝗜𝗢𝗡𝗘 𝗗𝗘𝗚𝗟𝗜 𝗜𝗦𝗧𝗜𝗧𝗨𝗧𝗜 𝗦𝗖𝗢𝗟𝗔𝗦𝗧𝗜𝗖𝗜 𝗖𝗢𝗠𝗣𝗥𝗘𝗡𝗦𝗜𝗩𝗜 𝗘 𝗗𝗘𝗟𝗟𝗘 𝗖𝗢𝗠𝗣𝗔𝗚𝗡𝗜𝗘 𝗧𝗘𝗔𝗧𝗥𝗔𝗟𝗜 𝗔𝗠𝗔𝗧𝗢𝗥𝗜𝗔𝗟𝗜Il Teatro Comunale “Lucio Dalla” è da oggi più vicino alle scuole e alle realtà culturali della città.L'obiettivo è rispondere alle esigenze delle scuole e delle compagnie amatoriali, che spesso devono sostenere costi significativi per organizzare spettacoli, rappresentazioni e attività teatrali, mettendo a loro disposizione uno degli spazi culturali più importanti della città senza oneri per il suo utilizzo.“Il Teatro Comunale ‘Lucio Dalla’ è un patrimonio della nostra comunità e vogliamo che sia sempre più vissuto e sentito come proprio dai cittadini”, dichiara il Sindaco Domenico la Marca. “Penso ai bambini delle scuole primarie e ai ragazzi delle scuole secondarie di primo grado, che avranno maggiori opportunità di avvicinarsi al teatro e di vivere l'esperienza del palcoscenico, ma penso anche alle nostre compagnie amatoriali, che rappresentano una parte importante della tradizione culturale manfredoniana. Sostenere queste realtà significa riconoscere il valore di chi, con passione e impegno, contribuisce a mantenere vive le nostre tradizioni e a trasmetterle alle nuove generazioni”.“Ho voluto fortemente questo provvedimento per andare incontro alle esigenze delle scuole e delle nostre compagnie teatrali”, dichiara l'Assessora al Welfare e Cultura, Maria Teresa Valente. “Credo che il teatro debba essere un'opportunità accessibile a tutti, soprattutto ai più giovani, per i quali rappresenta una preziosa esperienza educativa, di crescita e di socializzazione. Allo stesso tempo, vogliamo valorizzare il lavoro delle compagnie amatoriali, che custodiscono un patrimonio fatto di storie, dialetto, memoria e identità. Il Teatro ‘Lucio Dalla’ deve essere il teatro della sua comunità”.Le venti giornate saranno messe a disposizione secondo modalità che verranno definite attraverso un'apposita convenzione con il soggetto gestore del Teatro Comunale. I costi saranno sostenuti direttamente dal Comune e comprenderanno i servizi ordinari necessari all'utilizzo della struttura.L'iniziativa si inserisce nel percorso di valorizzazione del Teatro Comunale “Lucio Dalla”, con l'intento di rafforzarne il legame con la città, avvicinare le nuove generazioni alle arti teatrali e sostenere le realtà che contribuiscono a mantenere viva la tradizione culturale di Manfredonia.