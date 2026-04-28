Surf e surfskate: quando due mondi si incontrano sull’asfalto

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Il surfskate non è nato per caso. È nato perché i surfisti professionisti avevano bisogno di allenarsi quando il mare non collaborava, e qualcuno ha avuto l’intuizione di portare la fisica dell’onda su quattro ruote. Il risultato è una disciplina che condivide con il surf la stessa grammatica del movimento: il pump che genera velocità senza spingere, la virata che nasce dai fianchi, la lettura dello spazio che anticipa ciò che sta per arrivare.

Oggi il surfskate ha una propria identità, un proprio pubblico, una propria comunità. Non è più solo un accessorio per chi aspetta l’onda giusta: è una pratica completa, praticabile tutto l’anno, su qualsiasi superficie piana, che sviluppa coordinazione, equilibrio e quella memoria muscolare che in acqua fa la differenza tra chi galleggia e chi surfa davvero. Due discipline che non si sostituiscono, si completano. E che insieme costruiscono un percorso formativo più solido, più rapido e più efficace di ciascuna presa da sola.

Imparare il surf: perché la tecnica viene prima del coraggio

Il surf ha un’attrazione quasi irrazionale. L’onda che arriva, il momento in cui ci si alza, la sensazione di scivolare sull’acqua con il mondo che rallenta intorno. È una delle esperienze più intense che uno sport acquatico possa offrire, e non sorprende che ogni anno sempre più persone decidano di avvicinarsi a questa disciplina.

Il problema è che il mercato del surf italiano cresce più in fretta della sua offerta formativa qualificata. Accanto a scuole serie, con istruttori certificati e standard didattici verificabili, proliferano proposte che vendono emozione senza struttura, entusiasmo senza competenza. Imparare il surf con la guida sbagliata non è solo un’occasione persa: è un rischio concreto, per la sicurezza di chi impara e per la qualità di ciò che apprende.

Il brevetto AICS con riconoscimento CONI è la discriminante che separa la formazione professionale dall’improvvisazione. Chi lo possiede ha seguito un percorso che verifica non solo la capacità di surfare, ma quella di insegnare: leggere gli errori degli allievi, correggerli, adattare la lezione alle condizioni del mare e al livello di chi sta imparando. Una competenza che nessun tutorial online potrà mai replicare, perché richiede presenza, attenzione e la capacità di vedere ciò che l’allievo non riesce ancora a sentire.

Il Carver e l’onda ad legn: l’allenamento che cambia tutto

Il Carver non è uno skateboard. Ha un truck anteriore progettato per compiere rotazioni profonde che replicano le virate tipiche del surf, permettendo movimenti a cui uno skateboard tradizionale non consente nemmeno di avvicinarsi. È uno strumento tecnico preciso, non un giocattolo, e chi lo usa senza una guida rischia di costruire abitudini di movimento che in acqua diventano ostacoli difficili da smontare.

L’onda ad legn, termine che viene dal dialetto romagnolo e indica la rampa inclinata che simula la superficie di un’onda, completa il sistema. Insieme al Carver, crea un ambiente di allenamento controllato in cui si possono ripetere i gesti del surf centinaia di volte, in condizioni sempre uguali, con la possibilità di fermarsi, correggere, riprovare. È quanto di più vicino esista all’esperienza dell’onda senza essere in acqua, e i surfisti seri lo sanno da tempo.

SUP Italy Academy ha integrato il surfskate nel proprio catalogo formativo riconoscendo in questa disciplina un valore che va oltre l’allenamento incrociato: è una pratica autonoma, con una propria progressione tecnica, che merita una formazione dedicata e docenti capaci di trasmetterne il potenziale completo.

Workshop surfskate e surf: la porta giusta per entrare in questi mondi

Per chi vuole avvicinarsi al surf o al surfskate con serietà, senza impegnarsi immediatamente in un percorso professionalizzante completo, SUP Italy Academy ha strutturato workshop specifici per entrambe le discipline. Stessa qualità formativa dei corsi per brevetto, stessi docenti, stesso rigore didattico: cambia l’obiettivo, non il livello.

Il corso surfskate Carver e il workshop di surf costano 295€ ciascuno e si concludono con un attestato di partecipazione. Non un foglio simbolico, ma la certificazione di un percorso formativo strutturato, condotto da professionisti con curriculum verificabili. Per chi in un secondo momento decide di completare il percorso con il brevetto, l’upgrade è disponibile versando solo la differenza rispetto a quanto già investito ed un esame con il nostro Formatore o Docente Nazionale..

Chi completa il percorso accede inoltre gratuitamente a BlueDreaming, il portale nazionale di riferimento per gli sport acquatici: nove anni di indicizzazione SEO, oltre 150 centri affiliati, una pagina personale automatica con e-commerce integrato senza commissioni. Un ecosistema di visibilità che vale 99€ e che diventa gratuito per chi sceglie di formarsi con SUP Italy Academy.

Il mare comincia molto prima dell’acqua. Comincia nel momento in cui si decide di imparare sul serio, con chi sa insegnare sul serio. Il resto viene da sé.