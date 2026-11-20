Il fitness prima del fitness: le abitudini degli sportivi nell'antica Grecia

Dalle Olimpiadi al pancrazio, dalla dieta a base di fichi e formaggio alle grandi quantità di carne: nell'antica Grecia il corpo era uno strumento da allenare, ma anche un ideale di bellezza.

Oggi palestra, bodybuilding, diete proteiche e competizioni di fitness fanno parte di un universo sportivo molto popolare. Ma quanto bisogna tornare indietro per ritrovare l'idea che un corpo allenato, forte e armonioso rappresenti un valore da coltivare e mostrare? La risposta porta direttamente nell'antica Grecia, dove lo sport non era soltanto un passatempo o una forma di intrattenimento: era una componente della vita sociale, religiosa e culturale.



Gli antichi Greci attribuivano grande importanza alla cura del corpo. L'esercizio fisico era legato alla preparazione militare, all'educazione dei giovani e alla competizione pubblica. Il fisico dell'atleta diventava anche un soggetto privilegiato nell'arte: statue e raffigurazioni celebravano muscoli, proporzioni e armonia. Ma dietro quelle immagini c'erano allenamenti rigorosi, regole, allenatori e persino indicazioni alimentari.





Quali erano gli sport più praticati nell'antica Grecia?



Le competizioni atletiche erano numerose e comprendevano discipline che, almeno in parte, ricordano quelle delle Olimpiadi moderne. I Giochi di Olimpia, celebrati ogni quattro anni in onore di Zeus, erano i più famosi, ma non gli unici: esistevano anche i giochi di Delfi, Nemea e Istmia, che insieme formavano il circuito dei grandi agoni panellenici.



La corsa occupava un posto centrale. La prova più antica e prestigiosa era lo stadion, una gara di velocità su una distanza di circa 192 metri. Si praticavano anche il diaulos, una corsa sulla distanza doppia, e il dolichos, una prova di resistenza che poteva arrivare a coprire diversi chilometri.



C'erano poi il salto in lungo, il lancio del disco e il lancio del giavellotto. Queste discipline, insieme alla corsa e alla lotta, componevano il pentathlon, una delle prove più complete del programma atletico.



Grande popolarità avevano anche gli sport di combattimento. La lotta prevedeva prese e proiezioni, mentre il pugilato era una disciplina dura, nella quale gli atleti proteggevano le mani con fasce di cuoio. Ancora più impegnativo era il pancrazio, una combinazione di lotta e pugilato che consentiva quasi ogni tipo di colpo e presa: erano vietati soltanto il morso e l'accecamento dell'avversario.



Non mancavano le competizioni equestri, con corse di cavalli e gare di carri trainati da due o quattro animali. Erano prove particolarmente prestigiose, anche se il riconoscimento della vittoria andava al proprietario dei cavalli, non necessariamente al conducente.



Lo sport aveva anche una dimensione militare. La corsa in armi, per esempio, richiedeva agli atleti di correre indossando parte dell'equipaggiamento da oplita. La preparazione fisica, dunque, non era separata dalle esigenze della vita pubblica e della guerra.





Esisteva il bodybuilding nell'antica Grecia?



La risposta è sì e no. Se per bodybuilding intendiamo l'allenamento sistematico finalizzato a sviluppare la muscolatura e a modellare il corpo, nell'antica Grecia esistevano pratiche che ricordano alcuni aspetti di questa disciplina. Se invece parliamo del bodybuilding moderno, con programmi specifici per l'ipertrofia, categorie, pose obbligatorie e gare dedicate alla massa muscolare, allora la risposta è no.



Gli atleti greci allenavano forza, resistenza, agilità e potenza attraverso esercizi ripetuti e discipline diverse. La lotta, il pugilato, i salti e i lanci contribuivano a sviluppare gruppi muscolari differenti. Si utilizzavano anche attrezzi come gli halteres, pesi in pietra o metallo impiegati soprattutto durante il salto in lungo per migliorare la tecnica e la distanza.



Il luogo simbolo di questa cultura era il ginnasio, affiancato dalla palestra. Qui i giovani e gli atleti si esercitavano sotto la supervisione di istruttori. La preparazione non era improvvisata: nel corso dei secoli si svilupparono metodi di allenamento, programmi e figure professionali specializzate.



Gli atleti più importanti potevano affidarsi a un allenatore e a un preparatore che seguiva anche il regime alimentare. Le fonti antiche descrivono persino cicli di allenamento articolati su più giorni, nei quali si alternavano esercizi differenti.



Non bisogna però immaginare una palestra contemporanea. L'obiettivo non era soltanto aumentare il volume dei muscoli: contavano la capacità di competere, la forza, la resistenza e la proporzione del corpo. Il fisico ideale doveva esprimere equilibrio e prestanza.





La dieta degli atleti: fichi, formaggio e pane prima della carne



Uno degli aspetti più curiosi riguarda l'alimentazione. Gli atleti dell'antica Grecia non seguivano una dieta unica e immutabile. Le abitudini cambiarono nel corso dei secoli e potevano variare in base alla disciplina praticata, alle convinzioni dei preparatori e alle disponibilità economiche.



Secondo le testimonianze antiche, una delle prime forme di alimentazione sportiva comprendeva soprattutto formaggio fresco, fichi secchi e cereali, in particolare frumento. Pane e preparazioni a base di farina fornivano energia, mentre fichi e formaggi erano alimenti pratici e nutrienti.



Con il tempo, soprattutto a partire dall'età classica, la carne acquistò un ruolo più importante nella dieta degli atleti. Le fonti attribuiscono a Dromeo di Stinfalo, corridore specializzato nelle gare di lunga distanza, l'introduzione della carne nella preparazione sportiva. Altre tradizioni collegano questa innovazione a Eurimene di Samo e al suo allenatore.



Le testimonianze citano carni differenti: quella bovina era associata alla forza, mentre capra e maiale comparivano nelle indicazioni alimentari rivolte a chi praticava discipline impegnative. Non esisteva, tuttavia, una scienza della nutrizione paragonabile a quella odierna: le spiegazioni degli antichi medici e filosofi riflettevano anche le conoscenze fisiologiche e le credenze del loro tempo.



Il consumo di carne non significava che tutti gli atleti mangiassero ogni giorno grandi quantità di proteine. Era un alimento costoso e non accessibile a tutti con la stessa frequenza. La dieta della popolazione greca, nel complesso, rimaneva basata soprattutto su cereali, frutta, verdura e legumi, con un consumo di carne generalmente meno frequente.





Milone di Crotone



Quando si parla di alimentazione degli atleti greci, il nome che ricorre più spesso è quello di Milone di Crotone, uno dei più celebri lottatori dell'antichità. La sua fama era legata a una forza straordinaria e a una carriera sportiva eccezionale.



A Milone vengono attribuite vittorie in numerose competizioni, comprese diverse edizioni dei Giochi olimpici. Attorno alla sua figura nacquero racconti leggendari, anche sulle quantità di cibo che sarebbe stato capace di consumare.



Alcune fonti gli attribuiscono enormi porzioni di carne e pane, accompagnate da grandi quantità di vino. Si racconta persino che fosse capace di trasportare sulle spalle un toro e poi mangiarne la carne. Trattandosi di leggende tramandate dagli autori antichi, non possono essere considerate un diario alimentare verificato.



La storia di Milone, tuttavia, mostra quanto fosse forte nell'immaginario greco il legame tra alimentazione, forza fisica e prestazione atletica. Il campione non era soltanto colui che vinceva: era un personaggio straordinario, quasi un eroe, il cui corpo e le cui abitudini diventavano oggetto di racconti.





Gli atleti gareggiavano nudi: il corpo era anche uno spettacolo



Un'altra caratteristica che distingue lo sport greco antico da quello contemporaneo è la nudità degli atleti in molte competizioni. Gli uomini gareggiavano senza vestiti e si cospargevano il corpo di olio, che aiutava a proteggere la pelle e a rimuovere più facilmente la polvere e la sabbia.



Questa pratica aveva anche un significato culturale. Il corpo maschile era considerato una delle espressioni più alte della bellezza e della perfezione fisica. Le statue degli atleti, spesso rappresentati nudi, non riproducevano soltanto individui reali: proponevano un modello ideale di proporzione, forza e armonia.



Il ginnasio era quindi molto più di un luogo dove allenarsi. Era uno spazio di educazione, socialità e rappresentazione pubblica del corpo. L'esercizio fisico contribuiva a formare il cittadino e a esprimere valori considerati importanti nella cultura greca.





Esistevano gare di bellezza per il fisico?



La risposta è sorprendente: sì. In alcune città greche erano organizzate competizioni che premiavano la bellezza maschile e la prestanza fisica. Non erano concorsi di bodybuilding nel senso moderno, ma rappresentavano una forma di riconoscimento pubblico dell'aspetto e delle qualità del corpo.



Tra le competizioni ricordate dagli studiosi ci sono l'euandria e l'euexia. La prima è attestata, tra l'altro, nell'ambito delle Panatenee di Atene, una delle principali feste religiose e civili della città. Queste gare avevano una componente atletica e richiedevano preparazione e prestazione, non soltanto una valutazione estetica.



L'euexia era legata alla buona condizione fisica e alla prestanza. Le testimonianze antiche e gli studi moderni mostrano che in diverse località esistevano concorsi nei quali la bellezza maschile aveva un ruolo importante. In alcuni casi, le prove erano collegate a feste religiose e a rituali in onore delle divinità.



Occorre distinguere queste competizioni dalle kallisteia, gare di bellezza che potevano avere una dimensione rituale e non necessariamente sportiva. Le fonti descrivono, per esempio, concorsi nei quali il vincitore doveva compiere un gesto cerimoniale, come trasportare un animale o guidare una processione.



Non si trattava quindi di sfilate in costume o di gare per misurare i bicipiti. Ma il principio era chiaro: la bellezza del corpo maschile poteva essere valutata pubblicamente e diventare motivo di prestigio.





Un ideale di bellezza diverso dal nostro



Il corpo celebrato dagli antichi Greci non coincide necessariamente con quello ricercato oggi nel bodybuilding o nelle competizioni di fitness. L'ideale classico era legato alla proporzione: forza e muscolatura dovevano convivere con equilibrio, armonia e capacità atletica.



L'arte greca ha lasciato una testimonianza straordinaria di questa concezione. Le statue di atleti, guerrieri ed eroi mostrano corpi definiti, ma soprattutto costruiti secondo rapporti proporzionali. Il fisico non era considerato un elemento isolato: doveva riflettere qualità morali e civiche, come disciplina, autocontrollo e coraggio.



Naturalmente, non tutti condividevano senza riserve questa esaltazione degli atleti. Alcuni filosofi e autori antichi criticavano l'eccessiva attenzione al corpo e le abitudini alimentari dei professionisti, ritenendo che la preparazione sportiva potesse trasformarsi in una ricerca esasperata della prestazione.





Dall'antica Grecia alla palestra moderna: cosa è cambiato?



A distanza di oltre duemila anni, alcune idee sembrano sorprendentemente familiari. Gli atleti greci avevano allenatori, seguivano programmi di preparazione, prestavano attenzione all'alimentazione e cercavano di migliorare il proprio rendimento attraverso esercizi specifici.



Non conoscevano la moderna scienza dello sport, non disponevano di integratori industriali, bilance impedenziometriche o programmi scientifici per l'ipertrofia. Eppure avevano già compreso che il risultato agonistico dipendeva anche dalla preparazione quotidiana, dal riposo e dal cibo.



La grande differenza riguarda soprattutto il significato attribuito al corpo. Nell'antica Grecia, la prestanza fisica era legata anche all'identità del cittadino, alla religione, alla vita militare e all'ideale estetico. Oggi lo sport e il bodybuilding hanno assunto forme molto diverse e si rivolgono a una società con valori e obiettivi differenti.



Ma una cosa è rimasta: il desiderio di superare i propri limiti e di trasformare il corpo attraverso l'allenamento. Un'ambizione che, molto prima delle palestre moderne, aveva già trovato nell'antica Grecia uno dei suoi luoghi simbolo.



