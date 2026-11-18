Splendida Cornice, anticipazioni e ospiti del 19 novembre: da Carl Lewis ad Arisa

Le anticipazioni di Splendida Cornice del 19 novembre: tra gli ospiti Carl Lewis, Arisa, Vanessa Scalera, Salvatore Esposito e Pupi Avati.

Nuovo appuntamento con Splendida Cornice, il programma di Rai 3 condotto da Geppi Cucciari che torna in prima serata con una puntata ricca di ospiti, spettacolo, cultura e storie di grande impatto umano. Anche questa settimana il pubblico potrà assistere a incontri che spaziano dallo sport al cinema, dalla musica all'attualità, senza dimenticare l'impegno civile e sociale.

Tra i protagonisti della serata spicca una vera leggenda dello sport mondiale, affiancata da artisti, attori e personalità che offriranno punti di vista diversi e contributi originali al dibattito e allo spettacolo in studio.

Chi saranno gli ospiti di Splendida Cornice del 19 novembre? Quali protagonisti del cinema, della musica e dello sport arriveranno da Geppi Cucciari? E dove sarà possibile seguire la nuova puntata del programma?

Splendida Cornice del 19 novembre: Carl Lewis ospite della serata

L'ospite più atteso della puntata sarà senza dubbio Carl Lewis, uno dei più grandi atleti della storia.

La leggenda dell'atletica vanta dieci medaglie olimpiche, nove delle quali d'oro, ed è considerata ancora oggi uno dei simboli dello sport mondiale. La sua presenza rappresenta uno degli eventi più prestigiosi della stagione del programma di Geppi Cucciari.

Spazio anche alla musica con Arisa, che sarà protagonista di un'esibizione insieme alla conduttrice sulle note di Sincerità, il brano che l'ha resa celebre al grande pubblico.

Da Vanessa Scalera a Pupi Avati: il cinema protagonista

Ampio spazio sarà dedicato anche al cinema e alla televisione.

Tra gli ospiti arriverà Vanessa Scalera, protagonista del film Il fuoco che ti porti dentro di Edoardo De Angelis. Nel corso della serata l'attrice riceverà il Premio Francesco Pasinetti 2026 come migliore attrice.

In studio saranno presenti anche Salvatore Esposito, volto della serie Piedone – Uno sbirro a Napoli, e il regista Pupi Avati, protagonista di un confronto dedicato al mondo del cinema italiano.

Non mancheranno inoltre il giornalista e scrittore Edoardo Camurri e il linguista Giuseppe Antonelli, finalista al Premio Strega Saggistica con il volume dedicato all'evoluzione dell'italiano nell'era digitale.

Dove vedere Splendida Cornice il 19 novembre: orario e streaming

La nuova puntata di Splendida Cornice andrà in onda giovedì 19 novembre in prima serata su Rai 3.

Il programma sarà disponibile anche in streaming su RaiPlay, dove gli spettatori potranno seguire la diretta oppure recuperare la puntata successivamente on demand.

Nel corso della serata ci sarà spazio anche per la ballerina iraniana Saba Poori, per l'attivista Veronica Vaglica, per il racconto del viaggio di Geppi Cucciari in Sierra Leone con UNICEF e per gli interventi dei "competenti" che da sempre caratterizzano il format.

Tra cultura, spettacolo, musica e grandi ospiti internazionali, la puntata del 19 novembre si preannuncia come una delle più ricche e attese di questa stagione di Splendida Cornice.