Sorsi di libri Sorsi di libri, il primo caffè letterario di Manfredonia

Una bella partecipazione di pubblico, tante riflessioni e il piacere di ritrovarsi attorno a un libro e a un caffè.

☕📚 𝗦𝗢𝗥𝗦𝗜 𝗗𝗜 𝗟𝗜𝗕𝗥𝗜: 𝗜𝗟 𝗣𝗥𝗜𝗠𝗢 𝗖𝗔𝗙𝗙È 𝗟𝗘𝗧𝗧𝗘𝗥𝗔𝗥𝗜𝗢 𝗗𝗜 𝗠𝗔𝗡𝗙𝗥𝗘𝗗𝗢𝗡𝗜𝗔 𝗧𝗥𝗔 𝗖𝗨𝗟𝗧𝗨𝗥𝗔, 𝗘𝗠𝗢𝗭𝗜𝗢𝗡𝗜 𝗘 𝗖𝗢𝗡𝗩𝗜𝗩𝗜𝗔𝗟𝗜𝗧ÀUna bella partecipazione di pubblico, tante riflessioni e il piacere di ritrovarsi attorno a un libro e a un caffè.Ieri pomeriggio, nella suggestiva Sala del Crocifisso della Biblioteca comunale, abbiamo inaugurato “Sorsi di Libri”, il primo caffè letterario di Manfredonia, un'iniziativa organizzata dall'Amministrazione comunale, attraverso l'Assessorato al Welfare e Cultura, per fare della lettura anche un'occasione di incontro e socialità.Protagonista del primo appuntamento è stata la scrittrice Cinzia Cognetti, con il suo romanzo “Note a margine del mio dolore”, ambientato a Bari e accolto con ottime recensioni da pubblico e critica.Un incontro ricco di emozioni e spunti di riflessione: il dolore per la perdita di una persona cara, il valore degli oggetti che ne custodiscono il ricordo, i legami familiari, ma anche la guerra che negli anni Novanta sconvolse i Balcani. Sono tornati alla memoria gli aerei militari che attraversavano i nostri cieli e le immagini drammatiche dei telegiornali. Immagini che avrebbero dovuto insegnarci a non ripetere gli orrori della storia e che, invece, continuiamo a vedere ancora oggi, di fronte a nuove guerre, massacri e genocidi.E poi c'è stato il momento che desideravamo caratterizzasse questa rassegna: quello della convivialità. Un caffè, qualche pasticcino, il piacere di avvicinarsi, conoscersi e scambiare due parole. Ed è stato bello osservare come, quasi naturalmente, l'atmosfera sia cambiata. Le distanze si sono accorciate, le conversazioni sono diventate più spontanee, più intime. Si è continuato a parlare del libro, ma in maniera diversa, condividendo impressioni, ricordi ed emozioni.Ad arricchire la rassegna anche una piccola e coloratissima esposizione dal titolo “Nel cerchio della lettura”, curata da Paolo Riccardi, artista sipontino conosciuto e apprezzato per le sue vignette satiriche e caricature. Attraverso disegni, ritratti e citazioni dedicate ai libri, Paolo ha saputo raccontare con creatività e leggerezza il valore della lettura, ricordandoci quanto le pagine di un libro possano aprire la mente e avvicinare le persone.Un ringraziamento speciale a Simona Dado, splendida nella conduzione della serata. Con la sua eleganza, la sensibilità delle domande e una straordinaria capacità di ascolto, ha saputo accompagnare il dialogo senza mai sovrastarlo, valorizzando ogni passaggio e coinvolgendo il pubblico con intelligenza e naturalezza.Preziosa la collaborazione di Lia e Valeriano Tuppi della Cartolibreria Francesco Tuppi, così come la disponibilità di Luigi Fabiano, che ha consentito di tenere aperta la Biblioteca anche il sabato pomeriggio, contribuendo a dare vita e anima a un luogo di cultura in un giorno in cui, normalmente, le sue porte restano chiuse.Dietro la riuscita di questo primo appuntamento c'è anche il lavoro attento e paziente dell'Ufficio Cultura del Comune di Manfredonia, che ha curato l'organizzazione e i tanti dettagli che spesso non si vedono, ma che fanno la differenza.E grazie a tutti coloro che hanno partecipato, contribuendo a rendere speciale questo primo appuntamento.Ci ritroveremo sabato 28 novembre, alle 17.30, con Giuseppe Petrarca e il suo libro “I bambini di nessuno”.Perché a volte bastano un libro, un caffè e il piacere di ascoltarsi per sentirsi parte di una comunità.Maria Teresa Valente Assessora al Welfare e Cultura#SorsiDiLibri #Manfredonia #WelfareECultura #BibliotecaComunale #Cultura #IncontriConGliAutori